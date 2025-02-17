Школы Львовщины и Винницы перевели на дистанционное обучение
В Виннице и на Львовщине все школы переводят на дистанционный формат обучения. Изменения будут действовать с понедельника, 17 февраля,
Причина – профилактика распространения заболевания гриппом и ОРВИ. Детали рассказывает 24 Канал.
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Школы на Львовщине перевели на дистанционку
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что все школы области перевели на дистанционное обучение. Такой формат будет действовать в течение с 18 февраля. В общем – 11 дней.
Причина – резкий рост случаев ОРВИ в нашей области. За прошедшую неделю зафиксировали более 15 тысяч больных. Уровень заболеваемости очень высокий,
– уточнил чиновник.
Во Львове из-за вспышки болезней в школах №7 и №21 приняли решение ввести дистанционное обучение, сообщил руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк.
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В школах Винницы – также дистанционка
В Виннице школы с понедельника, 17 февраля, также перевели на удаленный формат обучения с целью профилактики распространения заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом корреспонденту Укринформа сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.
Продолжительность обучения в этом формате будет "определять" ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ.