Каждая школа в Украине будет иметь электронный паспорт безопасности, – Шмыгаль

В Украине создадут электронный паспорт безопасности образовательного учреждения. Каждая школа должна иметь такой паспорт.

Соответствующее решение чиновники приняли сегодня, 25 октября, во время заседания правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о двух образовательных решениях, направленных на развитие нашей образовательной отрасли.

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Учебные заведения в Украине будут иметь е-паспорт безопасности

К вышеупомянутому паспорту безопасности будут иметь доступ полицейские и работники ГСЧС. Это, считают должностные, будет способствовать формированию безопасной образовательной среды и решению существующих проблем в учебных заведениях.

Также глава правительства сообщил, что в этом году Кабмин вместе с партнерами и общинами планирует полностью обновить 100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования. В частности, изменят порядок предоставления субвенции из госбюджета. Это должно ускорить завершение всех проектов и улучшить качество работ.

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