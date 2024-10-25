Каждая школа в Украине будет иметь электронный паспорт безопасности, – Шмыгаль
Источник:Денис Шмыгаль
В Украине создадут электронный паспорт безопасности образовательного учреждения. Каждая школа должна иметь такой паспорт.
Соответствующее решение чиновники приняли сегодня, 25 октября, во время заседания правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о двух образовательных решениях, направленных на развитие нашей образовательной отрасли.
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Учебные заведения в Украине будут иметь е-паспорт безопасности
К вышеупомянутому паспорту безопасности будут иметь доступ полицейские и работники ГСЧС. Это, считают должностные, будет способствовать формированию безопасной образовательной среды и решению существующих проблем в учебных заведениях.
Также глава правительства сообщил, что в этом году Кабмин вместе с партнерами и общинами планирует полностью обновить 100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования. В частности, изменят порядок предоставления субвенции из госбюджета. Это должно ускорить завершение всех проектов и улучшить качество работ.
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Как школы готовят к зиме
- В МОН Украины рассказали о подготовке учебных заведений к зиме.
- Говорят: ситуация везде очень разная, многое зависит от конкретной школы.
- В частности, школы обеспечивают генераторами, чтобы в случае отключений они имели свет.
- Но это не означает, что все эти школы смогут работать в обычном режиме, если не будет электроэнергии зимой.