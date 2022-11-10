"Невероятная история": канадцы собрали деньги на восстановление разрушенной школы в Украине

Мир продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором. Не исключение и Канада.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив рассказала невероятную историю помощи Украине. Ее героями являются обычные люди.

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Канадцы собрали деньги на восстановление школы в Украине

Так, канадцы снова решили помочь Украине. На этот раз жители маленького городка Пиктон в 160 километрах от Торонто. Там проживает 4700 человек.

Общество Пиктона собрало 102 тысячи канадских долларов – а это почти 2,8 миллиона гривен. Деньги они передают на поддержку Украины, в частности, на восстановление школы и закупку медсредств.

За эти средства должны восстановить школу в Киевской области, которую разрушили россияне, уточнила посол. По теме Стирают следы преступлений: россияне в Мариуполе сносят школу Как Канада помогает Украине