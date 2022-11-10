"Невероятная история": канадцы собрали деньги на восстановление разрушенной школы в Украине
Источник:Юлия Ковалив
Мир продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором. Не исключение и Канада.
Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив рассказала невероятную историю помощи Украине. Ее героями являются обычные люди.
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Канадцы собрали деньги на восстановление школы в Украине
Так, канадцы снова решили помочь Украине. На этот раз жители маленького городка Пиктон в 160 километрах от Торонто. Там проживает 4700 человек.
Общество Пиктона собрало 102 тысячи канадских долларов – а это почти 2,8 миллиона гривен. Деньги они передают на поддержку Украины, в частности, на восстановление школы и закупку медсредств.
За эти средства должны восстановить школу в Киевской области, которую разрушили россияне, уточнила посол.
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Как Канада помогает Украине
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Канада ввела санкции против более 1,4 тысяч физических и юридических лиц из России, Беларуси и Украины.
- Канада также предоставила Украине артиллерию и беспилотники, профинансировала спутниковую разведку и многое другое. К тому же страна на год отменила все пошлины на украинские товары.
- А 17 июня от Канады в госбюджет Украины уже поступило 1 млрд канадских долларов кредита на льготных условиях. В июле стало известно, что страна предоставит Украине дополнительные 450 млн канадских долларов в рамках кредитного договора.