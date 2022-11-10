Посол України в Канаді Юлія Ковалів розповіла неймовірну історію допомоги Україні. Її героями є звичайні люди.

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Канадці зібрали гроші на відновлення школи в Україні

Так, канадці знову вирішили допомогти Україні. Цього разу мешканці маленького містечка Піктон за 160 кілометрів від Торонто. Там, до слова, проживає 4700 осіб.

Громада Піктона зібрала 102 тисячі канадських доларів – а це майже 2,8 мільйона гривень. Гроші вони передають на підтримку України, зокрема на відновлення школи та закупівлю медзасобів.

За ці кошти мають відновити школу на Київщині, які зруйнували росіяни, уточнила посол. До теми Стирають сліди злочинів: росіяни у Маріуполі зносять школу Як Канада допомагає Україні