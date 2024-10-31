Школы в Украине получат 200 миллионов на подготовку к зиме

700 украинских школ получат средства на подготовку к зиме. 203,35 миллиона гривен выделит ЮНИСЕФ.

Деньги предоставило Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. Каждая из выбранных школ получит по 290 500 гривен для подготовки к зиме, сообщили в Минобразования Украины.

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Школы получат деньги на подготовку к зиме

В МОН отметили, что вместе с международными партнерами стремятся обеспечить непрерывность образования и создать комфортные условия для обучения, особенно зимой. В частности, усиливают те школы, которые, несмотря на сложные вызовы войны, продолжают предоставлять образование очно.

При распределении средств комиссия акцентировала на том, что нужно охватить как можно больше общин в каждой области.

Интересно! Полный список заведений можно найти по по ссылке.

В рамках подготовки к зиме школы могут использовать средства на следующие нужды:

обогрев, утепление, замену окон и дверей;

закупку, установку и ремонт электро- и теплогенерирующего оборудования;

ремонт инженерных сетей (водопроводных, отопительных, электрических, вентиляционных, канализационных);

транспортировка и хранение закупленного оборудования, запчастей, материалов и горючего.

До 83 тысяч гривен могут использовать на ремонт и модернизацию школьных столовых.

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Какие школы и как выбрали

Комиссия рассматривала почти 1200 заведений и распределяла средства по трем ключевым категориям. В частности, выбирали такие школы:

Расположены на прифронтовых и приграничных территориях и проводят обучение в очном / смешанном формате не менее чем для 200 детей; в школе есть укрытие. В эту категорию попали 550 заведений из 700 отобранных.

Из других областей, проводящих обучение в очном / смешанном формате, имеют укрытие и обучают не менее 50 детей-ВПЛ. Таких заведений 70 из 700 отобранных.

Которые единственные в своей общине и работают в очном / смешанном формате. Таких заведений 80 из 700 отобранных.

Средства начнут поступать на счета школ, попавших в список, в конце ноября 2024 года. Заведения, которые получат финансирование, обязаны в течение трех месяцев со дня поступления средств предоставить отчеты об их использовании.