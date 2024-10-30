Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью "ТСН Неделя", передает Образование 24. И уточнил, ждать ли во время войны массового сокращения учителей в школах, ведь количество школьников уменьшилось, а сеть школ укрупнят.

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Будет ли массовое увольнение учителей

Министр отметил: боится, что педагогов, наоборот, не будет хватать. Все из-за естественного оттока, то, что учителя пенсионного возраста выходят из системы. Также учителей становится меньше из-за миграции: педагоги выезжают за границу. Многие педагоги меняют профессию.

К сожалению, часто хорошего педагога мы не можем удержать в системе образования, потому что он понимает, что может заработать больше. Есть естественный отток: с начала войны у нас контингент уменьшился на около 300 тысяч учеников и около 10 тысяч педагогов из 400 тысяч педагогов,

– рассказал Лисовой.

И добавил, что сеть естественно будет сокращаться, ведь демография побуждает. Поэтому массовых увольнений учителей бояться не стоит.

Хороший учитель точно находит себе роль и место. Сегодня есть регионы, которые ищут себе учителей. Другой вопрос, что у нас есть проблемы с некоторыми предметами,

– уточнил глава МОН.

Интересно! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой недавно заявил, что в нашем государстве наблюдают нехватку учителей в школах. Больше всего не хватает педагогов по трем предметам. Речь идет об учителях информатики, математики, английского языка.

Как оставить учителя работать в школе

Также чиновник отметил, что, чтобы не терять немало педагогов, стоит позаботиться об их зарплате. Чтобы учитель не имел проблем с удовлетворением своих базовых потребностей, чтобы финансовый вопрос не давил на его состояние.

Но очень важно, какая среда в школе. Культура менеджмента школьного – это большая проблема, с которой мы должны работать,

– добавил министр.

При этом, по его словам, стоит дать учителю свободу, доверять его творческому потенциалу и способствовать его обучению.