Симпозиум с совершенно иным содержанием: что происходило на таких встречах в Древней Греции

У слов иногда бывает такая история, что их современное значение кажется совершенно не связанным с происхождением. Например, название авторитетного научного собрания когда-то относилось к совершенно другому событию.

О происхождении слова "симпозиум" и о том, что оно первоначально обозначало, рассказываем со ссылкой на рассказ сомелье Валерии Мучлер.

Что означает слово "симпозиум" сегодня?

Сегодня слово "симпозиум" ассоциируется с учеными, докладами, дискуссиями и серьезными профессиональными беседами. На такие встречи приезжают исследователи из разных стран, чтобы представить свои работы, обсудить открытия и обменяться опытом.

Чаще всего так называют мероприятия, посвященные медицине, науке, образованию, искусству и другим областям.

Симпозиум обычно имеет определенную тематику, программу выступлений и круг участников. От конференции он может отличаться более узкой специализацией и сосредоточенностью на обсуждении конкретной проблемы.

Казалось бы, обычное слово из научного лексикона. Однако его история гораздо интереснее, чем можно подумать.

Но когда-то симпозиум выглядел совсем иначе. Правда, разговоров и дискуссий там тоже хватало. А вот вместо конференц-зала были банкетные залы, вместо микрофонов – бокалы с вином, а вместо президиума – хозяин застолья.

Интересно! Еще одно слово пришло к нам из Древней Греции – "филантроп". Когда-то оно имело несколько иное значение. Как менялось его значение и кого сегодня так называют, читайте в материале "Освіта 24".

Что изначально называли этим словом?

Слово "симпозиум" происходит от древнегреческого συμπόσιον (symposion), образованного от глагола συμπίνω – "пить вместе". То есть изначально оно буквально означало совместное питье.

В Древней Греции симпозион был особым собранием, которое устраивали после ужина. Состоятельные мужчины собирались в гостях, устраивались на специальных ложах, украшали головы венками и проводили вечер за вином, музыкой и беседами. Обсуждали политику, философию, искусство, любовь, рассказывали истории, декламировали стихи и пели.

Вино, кстати, пили не так, как сегодня. Греки смешивали его с водой в большом сосуде – кратере. Пропорции определял специально выбранный распорядитель пира – симпозиарх. Он следил за порядком, регулировал крепость напитка и руководил ходом вечера. Считалось, что умеренное употребление вина помогает поддерживать оживленную беседу, а не превращает встречу в обычное пьянство.

Были и развлечения. Например, гости играли в коттаб – своеобразную игру на меткость. Участники пытались остатками вина из бокала попасть в определенную цель. Также слушали музыкантов, пели и развлекались.

Сцена игры в коттаб на симпосии. Настенная роспись / Википедия

Правда, такие собрания были преимущественно мужской традицией зажиточных слоев общества. Женщины из уважаемых семей в них не участвовали, хотя на пирах могли присутствовать музыкантки и гетеры.

Особую роль симпозион играл в культурной жизни греков. Именно за столом происходили философские размышления и споры.

Один из самых известных примеров описания этого мероприятия – произведение Платона "Пир", которое также называют "Симпозион". В нем рассказывается, как друзья собираются за столом и произносят речи о любви. Среди участников – философ Сократ.

Именно благодаря таким традициям слово постепенно приобрело новый смысл. Название древнегреческого пира закрепилось за произведением Платона, а впоследствии стало ассоциироваться с интеллектуальными беседами и обсуждениями. Через латинский и европейские языки оно распространилось в других культурах и в конечном итоге стало обозначать научные встречи и профессиональные дискуссии.

Что изначально делали на симпозиумах: смотрите видео

Теперь, когда мы говорим "международный симпозиум", мы имеем в виду научное мероприятие. А древнее значение этого слова напоминает, что традиция собираться вместе, обмениваться мнениями и дискутировать имеет очень почтенный возраст.