Возле дома цветет не "сірень": как правильно назвать ее на украинском

Часто украинцы могут называть цветы, растения и деревья суржиковыми названиями. Иногда потому, что не знают, как правильно на украинском.

Поэтому не удивляйтесь, если услышите "про сірєнь". Как правильно сказать на украинском, подскажет 24 Канал.

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Как "сирень" на украинском

Так, у вас возле дома цветет и радует цветом весной не "сирень", а "бузок" (укр.).

Именно так по-украински стоит называть густой кустарник с большими метелками светло-лиловых, фиолетовых или белых очень душистых цветов или цветы этого растения.

Сирень обыкновенная – популярное растение, которое широко используют в ландшафтном дизайне. Культуру ценят за неприхотливость в уходе и устойчивость. По размеру сирень может быть до 10 метров высотой.

Украинское слово "бузок" происходит от прасл. *bъzъ < *buzъ.

Латинское название растения syringa происходит от греч. σῦριγξ ("пастуша дудка", "сопілка", "сиринга"), что связано с применением ее стеблей для изготовления музыкальных инструментов.



Сирень / Depositphotos.com

Как еще называют сирень в Украине

В Украине сирень еще могут называть другими интересными названиями. В частности, такими:

буз;

біз;

без;

буздерево;

рай-дерево;

яйдерево (яйдерво);

яндерево.

А о том, как правильно называть популярные ягоды на украинском и каких их суржиковых названий надо избегать, читайте в подборке 24 Канала "Забудьте про клубники и земляники: как правильно называть ягоды на украинском".

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