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27 квітня, 14:30
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Біля дому цвіте не "сірєнь": як правильно назвати її українською

Марія Волошин
Основні тези
  • Квітучий чагарник не варто називати "сірєнь".
  • Українською буде бузок.
  • Бузок має кілька альтернативних назв: буз, біз, без, буздерево, рай-дерево, яйдерево, яндерево.

Часто українці можуть називати квіти, рослини і дерева суржиковими назвами. Іноді тому, що не знають, як правильно українською.

Тож не дивуйтесь, якщо почуєте про "сірєнь". Як правильно сказати українською, підкаже 24 Канал

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Як "сірєнь" українською

Так, у вас біля дому цвіте і тішить цвітом навесні не "сірєнь", а бузок.

Саме так українською варто називати густий чагарник з великими волотями ясно-лілових, фіолетових або білих дуже запашних квітів або квіти цієї рослини. 

Бузок звичайний – популярна рослина, яку широко використовують у ландшафтному дизайні. Культуру цінують за невибагливість у догляді та стійкість. За розміром бузок може бути до 10 метрів заввишки.

Українське слово "бузок" походить від прасл. *bъzъ < *buzъ.

Латинська назва рослини syringa походить від грец. σῦριγξ ("пастуша дудка", "сопілка", "сиринга"), що пов'язане зі застосуванням її стебел для виготовляння музичних інструментів.


    Бузок / Depositphotos.com

    Як ще називають бузок в Україні

    В Україні бузок ще можуть називати іншими цікавими назвами. Зокрема, такими:

    • буз;
    • біз;
    • без;
    • буздерево;
    • рай-дерево;
    • яйдерево (яйдерво);
    • яндерево.

    А про те, як правильно називати популярні ягоди українською і яких їхніх суржикових назв треба уникати, читайте у добірці 24 Каналу "Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською".

    Раніше ми також розповідали, як правильно називати квіти українською мовою.