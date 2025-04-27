Біля дому цвіте не "сірєнь": як правильно назвати її українською

Часто українці можуть називати квіти, рослини і дерева суржиковими назвами. Іноді тому, що не знають, як правильно українською.

Тож не дивуйтесь, якщо почуєте про "сірєнь". Як правильно сказати українською, підкаже 24 Канал.

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Як "сірєнь" українською

Так, у вас біля дому цвіте і тішить цвітом навесні не "сірєнь", а бузок.

Саме так українською варто називати густий чагарник з великими волотями ясно-лілових, фіолетових або білих дуже запашних квітів або квіти цієї рослини.

Бузок звичайний – популярна рослина, яку широко використовують у ландшафтному дизайні. Культуру цінують за невибагливість у догляді та стійкість. За розміром бузок може бути до 10 метрів заввишки.

Українське слово "бузок" походить від прасл. *bъzъ < *buzъ.

Латинська назва рослини syringa походить від грец. σῦριγξ ("пастуша дудка", "сопілка", "сиринга"), що пов'язане зі застосуванням її стебел для виготовляння музичних інструментів.



Бузок / Depositphotos.com

Як ще називають бузок в Україні

В Україні бузок ще можуть називати іншими цікавими назвами. Зокрема, такими:

буз;

біз;

без;

буздерево;

рай-дерево;

яйдерево (яйдерво);

яндерево.

А про те, як правильно називати популярні ягоди українською і яких їхніх суржикових назв треба уникати, читайте у добірці 24 Каналу "Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською".

Раніше ми також розповідали, як правильно називати квіти українською мовою.