Скандал с учебником истории для 11 класса: почему возник и как реагируют авторы и издательство

На днях в сети возник скандал из-за учебника "История Украины. 11 класс", который издательство "Ранок" выдало в 2024 году. Все началось с поста историка Марии Воротило.

Она в фейсбуке высказала свои замечания к школьной книге. 24 Канал кратко рассказывает, в чем суть претензий, как реагируют украинцы и авторы учебника.

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Почему возник скандал

Воротило, в частности, заявила, что это издание начали раздавать школьникам в конце марта, хотя уже через два месяца они должны сдавать НМТ. Также отметила, что больше всего ее разгневало то, что учебник завершается событиями 2024 года. То есть школьники должны изучать события, участниками которых были сами.

К слову, учебник по истории Украины, вокруг которого идет дискуссия, является переизданным изданием учебника таких авторов – Александра Гисема, Александра Мартынюка и Акима Галимова.

Учителя, родители, общественные активисты даже критиковали авторов за то, что события подали в выгодном для власти свете.

Гендиректор Музея Голодомора Леся Гасиджак вместо этого раскритиковала профессионализм авторов учебника. В частности, Галимова. Она заявила: "Как "украинский журналист, сценарист, продюсер, пропагандист, автор документально-исторических проектов" (это цитата-регалии из "Википедии", то есть не "историк") может быть автором учебника по истории Украины?".

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Как реагируют авторы и издательство

Аким Галимов со своей стороны отреагировал на упреки. Он заявил, что журналист/медийщик должен быть приобщенным к созданию учебника. Он считает, что синергия вместе с профессиональными историками дает что-то новое, на что есть запрос. По разделу о полномасштабном вторжении, автор отметил, что "11-классники – это взрослые люди, с которыми нужно это обсуждать".

В издательстве "Ранок" также высказали свою позицию. Там отметили, что в учебнике "отсутствуют какие-либо нарративы или проявления российской пропаганды". Решение добавить в учебник раздел о полномасштабном вторжении там назвали "сознательным". При этом добавили: "Эта тема остается актуальной для нас, и, как бы нам всем не было от этого больно, об этом нужно говорить, в том числе и на уроках в школе, в том числе и на уроках истории". Карты военных действий, детальные инфографики и схемы, дополнительные фото и факты – все это должно появится в учебниках позже.