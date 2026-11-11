"Отправляют в отпуск за свой счет": в одном из вузов Киева разразился скандал

Сотрудники Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова заявили, что руководство из-за якобы нехватки средств отправляет их в отпуска за свой счет. Из-за этого разразился скандал.

Об этом сообщает ТСН.ua. Преподаватели говорят, что их якобы заставляют добровольно писать заявления.

Что говорят преподаватели вуза?

Часть сотрудников уже написала такие заявления. Сотрудников вуза, по их словам, отправляют за свой счет в отпуск с 21 декабря по 10 января.

Это выглядит как выкручивание рук. Нас поставили перед фактом, что в отпуск за свой счет должны уйти все "добровольно", а тех, кто не соглашается, просто запугивают возможными проблемами и даже намекают на увольнение в случае отказа,

– рассказала преподавательница вуза, которая попросила не называть ее имя.

По ее словам, о том, что они должны уходить в отпуск за свой счет, стало известно на Ученом совете университета.

Все в шоке от этой новости. Учитывая нынешнюю жизнь в Киеве под взрывы российских ракет, без света и воды, а тут еще родной университет говорит: "А вы за свой счет идите погуляйте почти месяц". А кто будет кормить наши семьи – это никого не волнует. Говорят, так надо, руководство приказало,

– добавила преподавательница.

Она отметила, что в отпуск без сохранения зарплаты отправляют всех без исключения.

У людей паника. И это еще мягко говоря, ведь многие из коллег снимают жилье в Киеве, у всех есть семьи, дети. Нам не объясняют, на каких основаниях это делается и насколько законно просто так остановить работу огромного учебного заведения и отправить всех "гулять" за свой счет,

– говорит преподавательница с 30-летним стажем.

По ее словам, ректор вуза назвал одной из причин отсутствие финансирования и то, что Европа не выделяет средств на образование, поэтому финансовое положение университета сложное. Но сотрудники не понимают, какое отношение Европа имеет к их вузу.

Мы хотим спросить и у Министерства образования Украины: где средства на наши зарплаты? Если так по всей стране и всем не хватает – ладно, мы можем многое понять, в стране война. Впрочем, по нашей информации – мы общаемся с коллегами из других вузов – у них с выплатами все в порядке. Такая ситуация сложилась только в УГУ имени Михаила Драгоманова. Тогда вопрос уже к руководству – что произошло? Где средства?

– отметила преподавательница.

Что говорит руководство вуза?

С просьбой объяснить, что на самом деле происходит в вузе, ТСН.ua обратилось к ректору УГУ имени Михаила Драгоманова Виктору Андрущенко, направив официальный запрос.

Как сообщил в ответе на запрос ТСН.ua проректор по учебно-методической работе Роман Вернидуб, по состоянию на начало ноября 2026 года в университете сложилась ситуация, обусловленная дефицитом средств из-за повышения зарплат сотрудников при отсутствии источников финансирования такого повышения.

С 1 января 2026 года должностные оклады научно-педагогических и педагогических работников были повышены на 40%. А с 1 сентября 2026 года утверждены новые схемы и новый порядок определения должностных окладов научно-педагогических и педагогических работников, что является отклонением от Единой тарифной сетки,

– напомнил Вернидуб.

И добавил, что в настоящее время при определении размеров должностных окладов сотрудников применяется коэффициент как соотношение к среднемесячной заработной плате (номинальной) штатного работника по статистическим данным Госстата (по состоянию на I квартал 2026 года – 28 885 гривен). Это привело к дополнительному повышению зарплаты этой категории сотрудников на 20–35 % сверх того роста, который произошел с 1 января 2026 года.

Почему было принято решение об отпуске?

Вернидуб также заявил, что в вузе приняли решение уплотнить график учебного процесса в 2026–2027 учебном году. Завершить первый семестр планируют до 21 декабря 2026 года. При этом намерены увеличить продолжительность зимних каникул на одну неделю. По его словам, из-за отсутствия учебной нагрузки во время каникул и возможности переноса других видов работы преподавателей, они во время каникул, в соответствии с законодательством, имеют право взять отпуск без сохранения заработной платы.

Однако преподаватели подчеркивают, что "имеет право взять отпуск" и "вынужден взять отпуск" – разные понятия. По их словам, коллектив именно заставляют писать заявления. Проректор УГУ имени Драгоманова отвергает обвинения и заявляет, что принуждения или давления нет и не предполагается, а есть лишь осознанный выбор каждого.

Задерживают ли средства?

При этом сотрудники требуют разъяснений относительно задержек выплат и того, что в целом происходит с финансированием. Они говорят, что вуз финансируется за счет средств общего и специального фондов. Первый получает деньги от МОН в соответствии с утвержденными сметами. А специальный фонд пополняется за счет собственных поступлений университета за оказанные услуги.

Вернидуб при этом подтвердил информацию преподавателей о задержках с выплатой зарплат, которые возникали с мая. Причиной он называет дефицит средств. При этом отмечает, что на сегодняшний день у вуза нет задолженности по выплате зарплаты перед сотрудниками.

Также преподаватели жалуются на сокращение доплат за ученые звания. Вернидуб отметил, ссылаясь на ряд документов, что для стабилизации финансового положения университета преподаватели получают доплаты за ученое звание и научную степень в размере 50% от предельной суммы.

Что говорят о "деньгах из Европы"?

На Ученом совете университета ректор Виктор Андрущенко, по словам коллег, сказал, что "Европа не дает денег на образование, и поэтому финансовое положение университета сложное". ТСН.ua поинтересовался: а при чем здесь Европа? И как в МОН объясняют ситуацию, сложившуюся в университете?

Роман Вернидуб, комментируя заявление ректора о том, что Европа не дает денег, пояснил:

Ректорат не видит необходимости комментировать спонтанные посты в социальных сетях, не имеющие под собой реальной основы. Коллектив университета, ректорат и Ученый совет всегда открыты для конструктивной критики, конкретных предложений и реального доброжелательного сотрудничества со всеми заинтересованными лицами и организациями,

– заявил проректор вуза.

Поэтому ТСН.ua направил запрос в Министерство образования и науки Украины с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг одного из крупнейших в стране педагогических вузов. В МОН заявили, что выясняют ситуацию.