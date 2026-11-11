"Відправляють у відпустку за власний кошт": в одному з вишів Києва спалахнув скандал

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Про це інформує ТСН.ua. Викладачі кажуть, що їх змушують начебто добровільно писати заяви.

Що кажуть викладачі вишу?

Частина співробітників такі заяви вже написала. Працівників вишу, за їхніми словами, відправляють за власний кошт у відпустку з 21 грудня по 10 січня.

Це має вигляд викручування рук. Нас поставили перед фактом, що у відпустку за власний кошт мають піти всі "добровільно", а тих, хто не погоджується, просто залякують можливими проблемами і навіть натякають на звільнення у разі відмови– розповіла викладачка вишу, яка просила не називати її ім’я.

За її словами, про те, що вони повинні йти у відпустку за власний кошт, стало відомо на Вченій раді університету.

Всі шоковані цією новиною. Враховуючи теперішнє життя у Києві під вибухи російських ракет, без світла і води, а тут ще рідний університет каже: "А ви за власний кошт ідіть погуляйте майже місяць". А хто буде годувати наші сім’ї – це нікого не хвилює. Кажуть, так треба, керівництво наказало– додала викладачка.

Вона зауважила, що у відпустку без збереження зарплати відправляють усіх без винятку.

У людей паніка. І це ще м’яко кажучи, бо багато з колег винаймають житло у Києві, у всіх сім’ї, діти. Нам не пояснюють, на яких підставах це робиться і наскільки законно взяти й зупинити роботу величезного закладу освіти та відправити всіх „гуляти“ за власний кошт– каже викладачка з 30-річним стажем.

За її словами, ректор вишу однією з причин назвав відсутність фінансування і те, що Європа не дає грошей на освіту, тому фінансовий стан університету складний. Але працівники не розуміють, який стосунок має Європа до їхнього вишу.

Ми хочемо запитати і в Міністерства освіти України, де кошти на наші зарплати? Якщо це так по всій країні, і всім не вистачає — добре, ми можемо багато чого зрозуміти, в країні війна. Утім, за нашою інформацію, — спілкуємося з колегами з іншим вишів — у них все добре з виплатами. Така ситуація склалась лише в УДУ імені Михайла Драгоманова. Тоді питання вже до керівництва — що сталося? Де кошти?– зазначила викладачка.

Що каже керівництво ЗВО?

З проханням пояснити, що насправді відбувається у виші, ТСН.ua звернувся до ректора УДУ імені Михайла Драгоманова Віктора Андрущенка, надіславши офіційний запит.

Як повідомив у відповіді на запит ТСН.ua проректор з навчально-методичної роботи Роман Вернидуб, станом на початок листопада 2026 року в університеті склалася ситуація, обумовлена дефіцитом коштів через підвищення зарплат працівників за відсутності джерел забезпечення такого підвищення.

З 1 січня 2026 року посадові оклади науково-педагогічних та педагогічних працівників підвищили на 40%. А з 1 вересня 2026 року затверджено нові схеми та новий порядок визначення посадових окладів науково-педагогічних і педагогічних працівників, який є відхиленням від Єдиної тарифної сітки– нагадав Вернидуб.

І додав, що наразі під час визначення розмірів посадових окладів співробітників застосовують коефіцієнт як співвідношення до середньомісячної заробітної плати (номінальної) штатного працівника за статистичними даними Держстату (станом на I квартал 2026 року — 28 885 гривень). Це призвело до додаткового підвищення зарплати цієї категорії співробітників на 20–35% до того зростання, яке відбулося з 1 січня 2026 року.

Чому ухвалили рішення про відпустку?

Вернидуб також заявив, що у виші ухвалили рішення ущільнити графік освітнього процесу у 2026 – 2027 навчальному році. Завершити перший семестр планують до 21 грудня 2026 року. При цьому мають намір збільшити тривалість зимових канікул на один тиждень. За його словами, через відсутність навчального навантаження під час канікул та можливість перенесення інших видів роботи педагогів, вони в час канікул, відповідно до законодавства, мають право взяти відпустку без збереження зарплати.

Але викладачі наголошують, що «має право взяти відпустку» та «змушений взяти відпустку» – різні поняття. За їхніми словами, колектив саме примушують писати заяви. Проректор УДУ імені Драгоманова звинувачення відкидає і каже, що примусу чи тиску немає і не передбачається, а є лише усвідомлений вибір кожного.

Чи затримують кошти?

Працівники при цьому вимагають роз’яснень щодо затримок виплат і того, що загалом відбувається з фінансуванням. Вони кажуть, що виш фінансують за кошти загального та спеціального фондів. Перший отримує гроші від МОН відповідно до затверджених кошторисів. А спеціальний фонд поповнюють власні надходження університету за надані послуги.

Вернидуб при цьому підтвердив інформацію викладачів про затримки з виплатою зарплат, які виникали з травня. Причиною називає дефіцит коштів. При цьому зазначає, що станом на сьогодні виш не має заборгованості з виплати зарплати перед співробітниками.

Також викладачі скаржаться на скорочення доплат за вчені звання. Вернидуб зазначив, посилаючись на низку документів, що для стабілізації фінансового стану університету викладачі отримують доплати за вчене звання і науковий ступінь у розмірі 50% від граничної суми.

Що кажуть про "гроші з Європи"?

На Вченій раді університету ректор Віктор Андрущенко, за словами колег, сказав, що "Європа не дає грошей на освіту і тому фінансовий стан університету складний". ТСН.ua поцікавився, а до чого тут Європа? І як пояснюють ситуацію, яка склалась в університеті у МОН?

Роман Вернидуб щодо заяви ректора про те, що Європа не дає грошей, пояснив:

Ректорат не вбачає необхідності коментувати спонтанні дописи у соціальних мережах, які не мають реального підґрунтя. Колектив університету, ректорат і Вчена рада завжди відкриті до конструктивної критики, предметних пропозицій і реальної доброзичливої співпраці з усіма зацікавленими особами і організаціями– заявив проректор вишу.

Тож ТСН.ua надіслав запит до Міністерства освіти і науки України з проханням прокоментувати ситуацію, яка склалася довкола одного з найбільших у країні педагогічних вишів. У МОН заявили, що з'ясовують ситуацію.