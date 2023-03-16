"Стыд, сколько еще?": студенты консерватории протестуют на Майдане из-за Чайковского
Источник:УП
Под зданием Национальной музыкальной академии Украины в Киеве собрались участники мирной акции. Они протестуют против имени россиянина Петра Чайковского в названии своего ЗВО.
Акцию анонсировали в соцсетях накануне. Ее участники требуют переименовать академию, выступают за демонтаж российских символов со стен ЗВО и возвращение преподавателей, ранее уволившихся из-за несогласия с действиями администрации.
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Студенты Национальной музыкальной академии протестуют на Майдане
Участники акции держат плакаты с надписями: "Стыд", "Сколько еще?", "No Russian culture", "Чайку прочь", "Стыдно, что мы все еще должны что-то доказывать".
Также студенты устроили импровизированный концерт. В частности, исполнили гимн Украины, Ой у лузі червона калина, "Україно, Україно" и другие песни.
На протест собралось около сотни участников. Среди них – две преподавательницы, ранее уволившиеся из академии, – Алла Загайкевич и Елена Корчева.
Администрация Национальной музыкальной академии Украины на мирную акцию не отреагировала и к ее участникам не вышла.
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Консерваторию Чайковского не хотят переименовать: коротко
- Скандал с переименованием Консерватории проходит с июня 2022 года.
- Тогда ученый совет проголосовала за сохранение имени и пожаловалась Зеленскому на "опасность манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом".
- Студенты же были против и заявили, что их мнение не учли.
- 26 декабря 2022 года трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины провел собрание и решил "далее разбираться", следует ли убирать имя Чайковского из названия учебного заведения.
- Министр культуры Ткаченко отметил, что консерватория де-факто проигнорировала рекомендации властей и Украинского института национальной памяти. Он напомнил, что это в то время, когда все театры отказались исполнять Чайковского.
- Что интересно, в консерватории даже нашли "коллаборантку".
- Остап Украинец в твиттере обратил внимание на то, что за смену названия ведущего музыкального заведения Украины голосовала Зоя Медникова. Она не признает русскую агрессию. Более того, он привел ее цитату с конференции: "Украина еще в 2014 году напала на Россию, когда начала боевые действия в Луганске".