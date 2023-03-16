Акцію анонсували у соцмережах напередодні. Її учасники вимагають перейменувати академію, виступають за демонтаж російських символів зі стін ЗВО та повернення викладачів, які раніше звільнились через незгоду з діями адміністрації.

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Студенти Національної музичної академії протестують на Майдані

Учасники акції тримають плакати з написами: "Сором", "Скільки ще?", "No Russian culture", "Чайку геть", "Соромно, що ми все ще мусимо щось доводити".

Протест на Майдані: студенти консерваторії вимагають прибрати Чайковського з назви. ВІДЕО https://t.co/thUWhEsY0W pic.twitter.com/vpWrRNMgb7 — УП.Життя (@UPZhyttya) March 16, 2023

Також студенти влаштували імпровізований концерт. Зокрема, виконали гімн України, "Ой у лузі червона калина", "Україно, Україно" та інші пісні.

На протест зібралося близько сотні учасників. Серед них – дві викладачки, які раніше звільнилися з академії, – Алла Загайкевич та Олена Корчова.

Адміністрація Національної музичної академії України на мирну акцію не відреагувала та до її учасників не вийшла.

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