Акцію анонсували у соцмережах напередодні. Її учасники вимагають перейменувати академію, виступають за демонтаж російських символів зі стін ЗВО та повернення викладачів, які раніше звільнились через незгоду з діями адміністрації.
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Студенти Національної музичної академії протестують на Майдані
Учасники акції тримають плакати з написами: "Сором", "Скільки ще?", "No Russian culture", "Чайку геть", "Соромно, що ми все ще мусимо щось доводити".
Також студенти влаштували імпровізований концерт. Зокрема, виконали гімн України, "Ой у лузі червона калина", "Україно, Україно" та інші пісні.
На протест зібралося близько сотні учасників. Серед них – дві викладачки, які раніше звільнилися з академії, – Алла Загайкевич та Олена Корчова.
Адміністрація Національної музичної академії України на мирну акцію не відреагувала та до її учасників не вийшла.
До теми Ткаченко розчарований: консерваторія Чайковського, яку закінчила Джамала, не хоче переназиватися
Консерваторію Чайковського не хочуть переназвати: коротко
- Скандал з перейменуванням Консерваторії триває з червня 2022 року.
- Тоді вчена рада проголосувала за збереження імені та поскаржилася Зеленському на "небезпеку маніпулювання іменем Чайковського як імперським наративом".
- Студенти ж були проти та заявили, що їхню думку не врахували.
- 26 грудня 2022 року трудовий колектив Національної музичної академії України провів збори і вирішив "далі розбиратися", чи варто прибирати ім'я Чайковського з назви навчального закладу.
- Міністр культури Ткаченко зауважив, що консерваторія де-факто проігнорувала рекомендації влади та Українського інституту національної пам'яті. Він нагадав, що це в той час, коли всі театри відмовились виконувати Чайковського.
- Що цікаво, у консерваторії навіть знайшли колаборантку.
- Остап Українець у твіттері звернув увагу на те, що за зміну назви провідного музичного закладу України голосувала Зоя Мєднікова. Вона не визнає російську агресію. Ба більше, він навів її цитату з конференції: "Україна ще 2014 року напала на Росію, коли почала бойові дії в Луганську".