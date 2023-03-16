Акцию анонсировали в соцсетях накануне. Ее участники требуют переименовать академию, выступают за демонтаж российских символов со стен ЗВО и возвращение преподавателей, ранее уволившихся из-за несогласия с действиями администрации.

Читайте В академии Чайковского запретили преподавание на русском языке

Студенты Национальной музыкальной академии протестуют на Майдане

Участники акции держат плакаты с надписями: "Стыд", "Сколько еще?", "No Russian culture", "Чайку прочь", "Стыдно, что мы все еще должны что-то доказывать".

Также студенты устроили импровизированный концерт. В частности, исполнили гимн Украины, Ой у лузі червона калина, "Україно, Україно" и другие песни.

На протест собралось около сотни участников. Среди них – две преподавательницы, ранее уволившиеся из академии, – Алла Загайкевич и Елена Корчева.

Администрация Национальной музыкальной академии Украины на мирную акцию не отреагировала и к ее участникам не вышла.

К теме Ткаченко разочарован: консерватория Чайковского, которую окончила Джамала, не хочет переименовываться

Консерваторию Чайковского не хотят переименовать: коротко