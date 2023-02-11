За словами Уповноваженого із захисту державної мови, навчальні заклади не звітують йому про перехід на українську мову. Проте Тарас Кремінь розповів, що є такі виші, які діють на випередження.

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Що відомо про перехід академії на українську

В Національній музичній академії України імені Петра Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових,

– заявив Уповноважений із захисту державної мови.

За його словами, у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського планують обрати уповноваженого із захисту державної мови з-поміж студентів. Він також пояснив, що, ймовірно, таких закладів більше, та вони йому не звітують.

Тарас Кремінь розповів, що є виші, які діють на випередження. Зокрема:

Харківський університет імені Каразіна запровадив посаду мовного омбудсмена, яким став завідувач кафедри української мови;

Києво-Могилянська академія заборонила використання російської мови.

Зверніть увагу! В Україні з 2019 року діє закон про забезпечення функціонування української мови як державної. У липні 2022 року набрали чинності його окремі норми, які регламентують використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів.

Заборона російської в Києво-Могилянській академії