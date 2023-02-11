За словами Уповноваженого із захисту державної мови, навчальні заклади не звітують йому про перехід на українську мову. Проте Тарас Кремінь розповів, що є такі виші, які діють на випередження.

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Що відомо про перехід академії на українську

В Національній музичній академії України імені Петра Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових,
– заявив Уповноважений із захисту державної мови.

За його словами, у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського планують обрати уповноваженого із захисту державної мови з-поміж студентів. Він також пояснив, що, ймовірно, таких закладів більше, та вони йому не звітують.

Тарас Кремінь розповів, що є виші, які діють на випередження. Зокрема:

  • Харківський університет імені Каразіна запровадив посаду мовного омбудсмена, яким став завідувач кафедри української мови;
  • Києво-Могилянська академія заборонила використання російської мови.

Заборона російської в Києво-Могилянській академії

  • Наприкінці січня 2023 року у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили спілкуватися російською мовою.
  • Варто зауважити, що мовиться про комунікацію російською в стінах вишу під час навчального процесу.
  • Рішення ухвалили на 40 сесії Академічної конференції університету і прописали у нових Правилах внутрішнього розпорядку вишу. У ньому мовиться про спілкування викладачів, студентів, адміністрації закладу.