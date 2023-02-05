Мовознавець Олександр Авраменко поділився цікавими та дієвими порадами переходу. Вони згодяться тим, хто поступово вивчає українську чи планує це робити.

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Авраменко розповів, як перейти на на українську

Так, найвідоміший український вчитель української мови радить втілювати у життя такі поради:

вітайтеся, прощайтеся та дякуйте українською;

спілкуйтеся українською у колі знайомих – хоча б на годинку. Також попросіть їх виправляти вас під час спілкування;

не бійтеся помилятися. Забули слово – попросіть допомогти;

не здавайтеся – і результат не забариться;

лайтеся українською у своєму колі. Можете вживати такі фрази: "Трясця!", "Хай тебе кача копне" тощо.

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Як легко та цікаво опанувати українську

Як легко перейти на українську, розповіла також мовознавиця Олена Ольшанська.