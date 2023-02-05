Языковед Александр Авраменко поделился интересными и действенными советами перехода. Они пригодятся тем, кто постепенно изучает украинский или планирует это делать.
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Авраменко рассказал, как перейти на украинский
Так, самый известный украинский учитель украинского языка советует воплощать в жизнь следующие советы:
- здоровайтесь, прощайтесь и благодарите на украинском;
- общайтесь по-украински в кругу знакомых – хотя бы на часок. Также предложите их исправлять вас во время общения;
- не бойтесь ошибаться. Забыли слово – попросите помочь;
- не сдавайтесь – и результат не заставит себя ждать;
- ругайтесь на украинском в своем кругу. Можете употреблять такие фразы: "Трясця!", "Пусть тебя качка копнет" и т.д.
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Как легко и интересно овладеть украинским
Как легко перейти на украинский, рассказала также языковед Елена Ольшанская.
- учителя должны поддерживать стремление родителей и детей и переходить с ними на украинский;
- следует приобщаться к разговорным клубам;
- следует выбирать также игровую форму для изучения соловьиной;
- создать собственную украиноязычную среду;
- читать украинские книги.