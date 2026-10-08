"Скатертью дорога": как сказать по-украински, чтобы сохранить и смысл, и настроение
Не каждую яркую фразу стоит переводить дословно. Особенно если за ней стоит целая история или со временем она приобрела противоположное значение.
Раньше – пожелание легкого пути. Сегодня – порой почти "иди и не возвращайся". Как выражение "скатертью дорога" изменило свое значение и что в нем означает "скатерть", рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.
"Скатертью дорога" – как точно выразиться на украинском языке?
Есть выражения, которые, на первый взгляд, звучат вполне доброжелательно, но на самом деле могут содержать изрядную долю иронии. "Скатертью дорога" – именно такой случай. Для тех, кто его не знает, рассказываем.
Изначально это выражение имело совсем другое значение. В литературе "скатерть" – это не только полотно, которым накрывают стол, но и образ ровной, гладкой поверхности. Так, с ней могли сравнивать гладь пруда или моря, зеленый луг или ровное, засеянное поле.
- "От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади"" (Иван Нечуй-Левицкий).
Изначально выражение "скатертью дорога" имело вполне доброжелательное значение – это было пожелание ровного, гладкого пути и счастливой дороги. Сравнивать дорогу с тканью – скатертью, полотном, рушником или платком – в древности было вполне естественно, ведь ткань ассоциировалась с ровной и гладкой поверхностью. Поэтому этот образ буквально передавал пожелание: пусть твоя дорога будет такой же ровной и легкой, как расстеленное полотно.
- "На ґанку ще випили, щоб дорога стелилася скатертю" (Иван Нечуй-Левицкий).
Но со временем первоначальное доброжелательное пожелание приобрело ироничный, а порой и пренебрежительный оттенок. Сегодня "скатертью дорога" часто говорят не потому, что действительно желают легкой дороги, а чтобы дать понять: убирайся, можешь идти – по тебе не будут скучать.
А есть ли у этого выражения дословный украинский эквивалент? Чаще всего в речи можно услышать русское "скатертью дорога". Однако украинские словари фиксируют собственные варианты этого выражения – "скатертю дорога", "скатертиною дорога", а также "полотном дорога".
- "—[Карпо:] Граф коня пришпорив і подався з двору! —[Іван:] Не удостоїв. —[Карпо:] Ану його! Скатертю дорога". (Иван Карпенко-Карый. Суета.).
Здесь важна одна вещь: переводим не слова, а ситуацию и эмоцию. Ведь "скатертью дорога" может быть и пожеланием, и насмешкой, и способом красиво намекнуть человеку, что его присутствие больше не нужно.
Интересно! Есть еще одно русское выражение, связанное с дорогой, которое со временем приобрело ироническое значение – "пишите письма мелким почерком". И здесь у украинского языка тоже есть свои колоритные и меткие соответствия.
Что еще можно сказать вместо "скатертью дорога"?
Нужную интонацию на украинском языке можно передать без дословного перевода – достаточно выбрать выражение, которое соответствует ситуации и настроению.
Если хочется просто иронично отпустить человека, подойдут:
"Іди та не повертайся!",
"Іди собі куди хочеш!",
"Ну то щасливо!".
А когда хочется сказать поострее, с оттенком "без тебя нам будет лучше", в украинском языке есть очень колоритные пословицы. Например:
"Баба з воза – кобилі легше".
"Баба з воза – коням легше".
"Баба з воза – коні веселіші!".
"Баба з воза – велика зрада: на возі легше – кобила рада" – полная версия.
Есть и выражения, в которых оттенок прощания или отправления в путь звучит мягче. Например, "З Богом, Парасю!" – шутливое пожелание отправляться по своим делам.
Некоторые пословицы звучат уже более язвительно: "Шкода хати, що мазана, а тебе, що прив'язана".
Ну а если речь идет вовсе не о вежливости, в украинском языке есть и резкие, разговорные варианты: "Здрисни!", "Здрисни з очей!", "Згинь, нечиста сило!".
А когда хочется не прогнать человека напрямую, а просто пожелать ему идти своей дорогой, можно сказать: "Йому (їй) і вітер у спину!". В зависимости от интонации это может быть как вполне доброжелательным пожеланием, так и ироничным: мол, пусть идет себе дальше.
Поэтому единого универсального эквивалента выражению "скатертью дорога" нет. И это как раз самое интересное: украинский язык позволяет передать не только сам смысл, но и отношение к человеку – от доброжелательного до ироничного.
"Скатертью дорога" – это пример того, как образ остается, а значение меняется. И когда вам скажут "скатертью дорога", не спешите благодарить за пожелание. Возможно, вам искренне желают легкой дороги. А возможно – очень деликатно намекают, что вам пора уходить. Здесь все решает контекст и интонация.