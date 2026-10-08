"Скатертью дорога": как сказать по-украински, чтобы сохранить и смысл, и настроение

Не каждую яркую фразу стоит переводить дословно. Особенно если за ней стоит целая история или со временем она приобрела противоположное значение.

Раньше – пожелание легкого пути. Сегодня – порой почти "иди и не возвращайся". Как выражение "скатертью дорога" изменило свое значение и что в нем означает "скатерть", рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

"Скатертью дорога" – как точно выразиться на украинском языке?

Есть выражения, которые, на первый взгляд, звучат вполне доброжелательно, но на самом деле могут содержать изрядную долю иронии. "Скатертью дорога" – именно такой случай. Для тех, кто его не знает, рассказываем.

Изначально это выражение имело совсем другое значение. В литературе "скатерть" – это не только полотно, которым накрывают стол, но и образ ровной, гладкой поверхности. Так, с ней могли сравнивать гладь пруда или моря, зеленый луг или ровное, засеянное поле.

"От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади"" (Иван Нечуй-Левицкий).

Изначально выражение "скатертью дорога" имело вполне доброжелательное значение – это было пожелание ровного, гладкого пути и счастливой дороги. Сравнивать дорогу с тканью – скатертью, полотном, рушником или платком – в древности было вполне естественно, ведь ткань ассоциировалась с ровной и гладкой поверхностью. Поэтому этот образ буквально передавал пожелание: пусть твоя дорога будет такой же ровной и легкой, как расстеленное полотно.

"На ґанку ще випили, щоб дорога стелилася скатертю" (Иван Нечуй-Левицкий).

Но со временем первоначальное доброжелательное пожелание приобрело ироничный, а порой и пренебрежительный оттенок. Сегодня "скатертью дорога" часто говорят не потому, что действительно желают легкой дороги, а чтобы дать понять: убирайся, можешь идти – по тебе не будут скучать.

А есть ли у этого выражения дословный украинский эквивалент? Чаще всего в речи можно услышать русское "скатертью дорога". Однако украинские словари фиксируют собственные варианты этого выражения – "скатертю дорога", "скатертиною дорога", а также "полотном дорога".

"—[Карпо:] Граф коня пришпорив і подався з двору! —[Іван:] Не удостоїв. —[Карпо:] Ану його! Скатертю дорога". (Иван Карпенко-Карый. Суета.).

Здесь важна одна вещь: переводим не слова, а ситуацию и эмоцию. Ведь "скатертью дорога" может быть и пожеланием, и насмешкой, и способом красиво намекнуть человеку, что его присутствие больше не нужно.

Интересно! Есть еще одно русское выражение, связанное с дорогой, которое со временем приобрело ироническое значение – "пишите письма мелким почерком". И здесь у украинского языка тоже есть свои колоритные и меткие соответствия.

Что еще можно сказать вместо "скатертью дорога"?

Нужную интонацию на украинском языке можно передать без дословного перевода – достаточно выбрать выражение, которое соответствует ситуации и настроению.

Если хочется просто иронично отпустить человека, подойдут:

"Іди та не повертайся!",

"Іди собі куди хочеш!",

"Ну то щасливо!".

А когда хочется сказать поострее, с оттенком "без тебя нам будет лучше", в украинском языке есть очень колоритные пословицы. Например:

"Баба з воза – кобилі легше".

"Баба з воза – коням легше".

"Баба з воза – коні веселіші!".

"Баба з воза – велика зрада: на возі легше – кобила рада" – полная версия.

Есть и выражения, в которых оттенок прощания или отправления в путь звучит мягче. Например, "З Богом, Парасю!" – шутливое пожелание отправляться по своим делам.

Некоторые пословицы звучат уже более язвительно: "Шкода хати, що мазана, а тебе, що прив'язана".