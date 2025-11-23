Укр Рус
23 ноября, 13:55
3

Почему "грудень", а не "декабрь": сила украинских названий месяцев

Алеся Кух
Основні тези
  • Название месяца "декабрь" – русинизм, который происходит из латинского языка.
  • Украинский язык сохранил аутентичные названия месяцев, включая "грудень", что происходит от слова "груда" – мерзлая вспаханная земля.

Украинский календарь сохранил свои названия месяцев. Хотя, как следствие длительного давления, некоторые называют их на русский манер.

Почему мы называем последний месяц "грудень", а не "декабрь", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.

Почему неправильно говорить "декабрь" на украинском?

Украинский язык имеет собственную, аутентичную систему названий месяцев, сформировавшуюся еще в древние времена. Лишь часть славянских народов сохранила свои названия месяцев – украинцы, поляки, чехи, белорусы, хорваты. Другие народы переняли латинский календарь, а точнее древнеримский юлианский.

Свои названия латинские месяцы получили от римских богов, числительных или важных праздников. Эти названия каждый язык трансформировал, среди них и русские.

Из-за длительного насаждения их языка, мы знаем, что последний месяц года – "декабрь".

Слово "декабрь" происходит от латинского december, образованного от decem – "десять". В древнеримском календаре december был десятым месяцем года, потому что год начинался с марта. Через греческий и старославянский языки, слово изменило свою транслитерацию, но в основе сохранило латынь, и зафиксировано уже в ХI веке в письменных памятниках.

В украинском же языке другое название первого зимнего месяца – "грудень". Слово происходит от древне украинского "груда" или "грудка" – мерзлая вспаханная земля становится грудами, замерзшие неровности на дорогах тоже – комки. Это яркий пример того, как украинские месяцы отражают природные явления и жизнь людей.

В разных регионах Украины декабрь имел еще несколько народных названий:

  • студень / студенець – от слова "студений", холодный;
  • хмурень – из-за пасмурных, коротких дней;
  • леденець – потому что все покрывается льдом.

Также использовались и другие названия, сохранившиеся в диалектах и фольклоре:

  • мостови́к,
  • стужа́йло,
  • вітрози́м,
  • зи́мник,
  • лютові́й,
  • хму́рень,
  • тру́сим,
  • лю́тень,
  • мочавець / мочарець,
  • казидоро́га,
  • про́синець / про́симець,
  • андріїв /андріїць.

Эти варианты существуют, фиксируются в словарях, но литературная норма названия месяца – именно "грудень".

На какие праздники богат "декабрь"?

А еще этот месяц богат на праздники, так называемый цикл "от Романа до Иордана", которые частично сместились на ноябрь с изменением календаря:

  • 18 ноября – Романа;
  • 21 ноября – Ведение во храм Богородицы,
  • 24 ноября – Екатерины;
  • 30 ноября – Андрея;
  • 4 декабря – Варвары;
  • 5 декабря – Саввы;
  • 6 декабря – День святого Николая;
  • 9 декабря – Анны;
  • 24 декабря – Сочельник;
  • 25 декабря – Рождество Христово;
  • 26 декабря – Марии;
  • 27 декабря – Степана;
  • 31 декабря – Меланки;
  • 1 января – Новый год;
  • 1 января – Василия;
  • 6 января – Крещение Господне.

Календарь декабрьских праздников / Дивсь.INFO

Наше слово "грудень" несет в себе образ зимы, холода и народной традиции. А потому не стоит употреблять россиянизм "декабрь". "Грудень" – двенадцатый месяц года, он завершает календарный цикл и символизирует переход от старого к новому. Поэтому возьмите себе новую привычку – говорить только на украинском!