Не все фразеологизмы можно перевести технически. Даже если при точном переводе вы поймете смысл.

Стоит ли дословно переводить выражение "сапожник без сапог", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения филолога Ольги Лещименко.

Переводится ли выражение дословно?

Один из самых известных фразеологизмов – "сапожник без сапог". Это русское выражение означает ситуацию, когда человек, который профессионально занимается определенным делом, сам не имеет результатов своей работы для себя. Ирония заключается в том, что мастер, который шьет обувь для других, сам ходит босой или в дырявых ботинках.

Но в более широком смысле это и про неумении или невозможности применить свои навыки для собственного блага, и о переутомленных специалистах, которые помогают другим, но забывают о себе.

Это выражение имеет народное происхождение, вероятно из ремесленной среды. В древности мастера работали много, часто на заказ, и не имели времени или ресурсов сделать что-то для себя.

Интересно! Слово "сапожник", как рассказывает ресурс "Горох", на украинский язык переводится как чоботар и швець. А еще можете встретить слово – партач, о значении этого 24 Канал писал ранее.

Хотя вы можете встретить украинский дословный перевод – "чоботар" без чобіт", однако содержание этого выражения передают другие украинские фразеологизмы:

"Не той пиво п'є, хто варить".

"Золото миєм, а голодні виєм".

"Рахувати сир-масло, то й вареників не їсти".

"На те він і кравець, щоб подертий жупан носити".

Как перевести выражение: смотрите видео

Возможно именно такие варианты вы никогда не слышали и они кажутся странными, но они существуют и вполне понятны. Поэтому – пользуйтесь украинскими соответствиями.

Обратите на эту народную мудрость внимание и оцените ее с современным подходом – не забывайте заботиться о себе. И говорите на украинском!