Не усі фразеологізми можна перекласти технічно. Навіть якщо при точному перекладі ви зрозумієте сенс.

Чи варто дослівно перекладати вислів "сапожнік без сапог", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення філологині Ольги Лещименко.

Дивіться також "Под лежачий камень вода не течет": чи можна дослівно перекласти це відомий вислів

Чи перекладається вислів дослівно?

Один з найвідоміших фразеологізмів – "сапожнік без сапог". Цей російський вислів означає ситуацію, коли людина, яка професійно займається певною справою, сама не має результатів своєї роботи для себе. Іронія полягає в тому, що майстер, який шиє взуття для інших, сам ходить босий або в дірявих черевиках.

Але в ширшому сенсі це і про невміння або неможливість застосувати свої навички для власного блага, і про перевтомлених фахівців, які допомагають іншим, але забувають про себе.

Цей вислів має народне походження, ймовірно з ремісничого середовища. У давнину майстри працювали багато, часто на замовлення, і не мали часу чи ресурсів зробити щось для себе.

Цікаво! Слово "сапожнік", як розповідає ресурс "Горох", українською перекладається як чоботар, та швець. А ще можете зустріти слово – партач, про значення цього 24 Канал писав раніше.

Хоч ви можете зустріти український дослівний переклад – "чоботар" без чобіт", проте зміст цього вислову передають інші українські фразеологізми:

"Не той пиво п'є, хто варить".

"Золото миєм, а голодні виєм".

"Рахувати сир-масло, то й вареників не їсти".

"На те він і кравець, щоб подертий жупан носити".

Як перекласти вислів: дивіться відео

Можливо саме такі варіанти ви ніколи не чули і вони здаються дивними, але вони існують і цілком зрозумілі. Тому – послуговуйтеся українськими відповідниками.

Зверніть на цю народну мудрість увагу і оцініть її з сучасним підходом – не забувайте турбуватися про себе. І говоріть українською!