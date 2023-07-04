Лисовой сказал, сколько учеников 5 – 6 классов обеспечат учебниками НУШ

Новые учебники – это вопрос, который для МОН является одним из приоритетных. Новый учебный год уже скоро, поэтому очень важно напечатать новую литературу и доставить ее в школы.

МОН при поддержке европейских партнеров уже активно печатает учебники по программе Новой украинской школы. В следующем учебном году покрыть все потребности не удастся, но большую их часть – вполне реально.

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Сколько учебников обеспечат в новом учебном году

Как сообщил глава МОН Оксен Лисовой, в следующем учебном году обеспечение печатными учебниками по программе НУШ учащихся 5 – 6 классов должно составить примерно 80%. К сожалению, бюджеты у Украины из-за войны очень ограничены, но благодаря инициативе "Школа, мы вместе" удается искать доноров для печати книг и закупки гаджетов.

У нас сегодня достаточно большая сумма — примерно 700 миллионов гривен — на печать учебников, и они уже печатаются. До 1 сентября мы надеемся обеспечить за деньги из госбюджета 65% учащихся 5 – 6 классов,

– объяснил министр.

Также он сообщил, что 500 тысяч учебников Украина уже получила от друзей из Европы. Также продолжаются переговоры о печати еще 50 тысяч экземпляров специально для НУШ.