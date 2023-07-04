МОН за підтримки європейських партнерів вже активно друкує підручники за програмою Нової української школи. У наступному навчальному році покрити всі потреби не вдасться, але більшу їх частину – цілком реально.

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Скільки підручників забезпечать у новому навчальному році

Як повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, у наступному навчальному році забезпечення друкованими підручниками за програмою НУШ учнів 5 – 6 класів повинне скласти приблизно 80%. На жаль, бюджети в України через війну дуже обмежені, але завдяки ініціативі "Школо, ми разом" вдається шукати донорів для друку книг та закупівлі гаджетів.

Ми маємо на сьогодні достатньо велику суму — приблизно 700 мільйонів гривень — на друк підручників, і вони вже друкуються. До 1 вересня ми сподіваємося забезпечити за гроші з держбюджету 65% учнів 5 – 6 класів,

– пояснив міністр.

Також він повідомив, що 500 тисяч навчальних підручників Україна вже отримала від друзів з Європи. Також тривають переговори про друк ще 50 тисяч примірників спеціально для НУШ.