Сколько предметов будет на НМТ и будет ли ГИА: Рада согласовала нюансы вступительной кампании - 2025

В 2025 году выпускники школ будут сдавать для поступления в вузы национальный мультипредметный тест. Он будет содержать 4 предмета.

Об этом указано в проекте закона #12053 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года", который сегодня приняла Верховная Рада. Его поддержали 258 нардепов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Как будет происходить поступление в 2025 году

Законопроект продолжает практику проведения ВНО в формате НМТ, начатого в 2022 году.

Особенности такие же, как в прошлом году. Выпускники будут составлять 4 предмета: 3 обязательные и 1 – по выбору.

Обязательными будут следующие:

Украинский язык;

математика;

История Украины.

Предмет по выбору можно будет выбрать из следующих:

Иностранный язык;

Биология;

География;

физика;

Химия;

Украинская литература.

Проведение ГИА не возобновляется в 4, 9, 11 классах,

– сообщил нардеп.

И добавил, что НМТ будут составлять только выпускники, которые будут поступать в вузы Украины.

При этом Железняк уточнил, что за этот законопроект не голосовал. "Такое решение…", – считает он.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

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