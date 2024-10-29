Сколько предметов будет на НМТ и будет ли ГИА: Рада согласовала нюансы вступительной кампании - 2025

29 октября 2024, 15:06
Читати новину українською
Автор: Мария Волошин

Источник:

Ярослав Железняк

В 2025 году выпускники школ будут сдавать для поступления в вузы национальный мультипредметный тест. Он будет содержать 4 предмета.

Об этом указано в проекте закона #12053 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года", который сегодня приняла Верховная Рада. Его поддержали 258 нардепов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Смотрите также В Раде заговорили об уменьшении количества предметов на НМТ

Как будет происходить поступление в 2025 году

Законопроект продолжает практику проведения ВНО в формате НМТ, начатого в 2022 году.

Особенности такие же, как в прошлом году. Выпускники будут составлять 4 предмета: 3 обязательные и 1 – по выбору.

Обязательными будут следующие:

  • Украинский язык;
  • математика;
  • История Украины.

Предмет по выбору можно будет выбрать из следующих:

  • Иностранный язык;
  • Биология;
  • География;
  • физика;
  • Химия;
  • Украинская литература.

Проведение ГИА не возобновляется в 4, 9, 11 классах,
– сообщил нардеп.

И добавил, что НМТ будут составлять только выпускники, которые будут поступать в вузы Украины.

При этом Железняк уточнил, что за этот законопроект не голосовал. "Такое решение…", – считает он.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В Раде возник спор по количеству предметов на НМТ

  • Нардепы Образовательного комитета Верховной Рады Украины на заседании одного из подкомитетов устроили дискуссию о том, следует ли оставлять на НМТ в 2025 году четыре предмета.
  • Нардеп Юлия Гришина высказала предложение: уменьшить это количество до трех.
  • Комитет рекомендовал оставить для следующей вступительной кампании прошлогодние условия, предусматривающие сдачу четырех предметов на НМТ (три обязательных, один – по выбору).