Об этом член Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина заявила во время заседания профильного комитета. И добавила, что украинские школьники из года в год все хуже сдают вступительный экзамен, в частности из-за образовательных потерь.
Смотрите также МОН запустит Имплементационное агентство по реализации реформы НУШ
Что решили нардепы по количеству предметов на НМТ
Гришина заявила: имеем образовательные потери и это не способствует тому, что ученики становятся сильнее и имеют лучшие учебные результаты.
Поэтому у меня такое есть беспокойство относительно того, целесообразно ли продолжать эти четыре предмета,
– добавила она.
Также рассказала о рассмотрении на заседании Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций законопроекта #12053 – "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года".
Комитет рекомендовал оставить для следующей вступительной кампании прошлогодние условия, предусматривающие сдачу четырех предметов на НМТ (три обязательных, один – на выбор). В то же время МОН рассматривало возможность внедрить пять предметов на НМТ в 2025 году,
– написала в фейсбуке нардеп.
Смотрите также Образовательный комитет Рады предоставил рекомендации по проведению НМТ в 2025 году
Какие есть проблемы в украинском образовании
При этом акцентировала на таких действующих проблемах как образовательные потери и отток абитуриентов за границу.
В этом году количество поступающих на бакалавриат в украинские ЗВО сократилось на треть по сравнению с 2023 годом,
– добавила Гришина.
Народная избранница заявила, что в таких сложных условиях основная задача – сохранить украинскую систему образования и наших детей в этой системе. А ужесточение требований к правилам поступления никоим образом не коррелируется с достижением этой цели. Поэтому она воздержалась от голосования за этот законопроект.
- Напомним, ранее руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, сколько предметов будут сдавать участники НМТ в 2025 году. Об этом читайте по ссылке.