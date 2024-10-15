Об этом сообщил глава Минобразования Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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В Украине будет Имплементационное агентство по реализации реформы НУШ

Чиновник при этом указал на проблему, которая привела к затормаживанию реформы в базовой школе.

Впервые мы обеспечили очень важный инструмент, и он начнет свою работу до конца года, – это создание Имплементационного агентства по проведению школьной реформы "Новая украинская школа",

– сообщил министр.

Он также добавил, что на сегодня в нескольких рабочих группах пересматривают образовательные программы. В дальнейшем все эти группы соберут в Имплементационное агентство. Оно будет реализовывать уже принятые решения по реформе.

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Как будут воплощать реформу НУШ в старших классах

Реформу также будут воплощать и в старших классах.

С 2027 года школы в Украине перейдут на 12-летнюю систему образования.

Сначала создадут сеть академических и профессиональных лицеев.

Пилотный проект реформы стартует уже в следующем году.

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