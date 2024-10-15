Про це повідомив очільник Міносвіти України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
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В Україні буде Імплементаційне агентство з реалізації реформи НУШ
Посадовець при цьому вказав на проблему, яка призвела до загальмовування реформи в базовій школі.
Уперше ми забезпечили дуже важливий інструмент, і він почне свою роботу до кінця року, – це створення Імплементаційного агентства з проведення шкільної реформи "Нова українська школа",
– повідомив міністр.
Він також додав, що на сьогодні в кількох робочих групах переглядають освітні програми. Надалі всі ці групи зберуть в Імплементаційне агентство. Воно реалізовуватиме вже ухвалені рішення щодо реформи.
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Як втілюватимуть реформу НУШ у старших класах
- Реформу також втілюватимуть і у старших класах.
- З 2027 року школи в Україні перейдуть на 12-річну систему освіти.
- Спочатку створять мережу академічних та професійних ліцеїв.
- Пілотний проєкт реформи стартує вже наступного року.
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