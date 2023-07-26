Такое не приходило в голову даже маньякам: сколько украинских школ россияне разрушили дотла

Российские оккупанты на протяжении полномасштабного вторжения непрерывно обстреливают гражданскую инфраструктуру. Среди "популярных" мишеней оккупантов оказались школы.

Несмотря на войну, Украина пытается сделать все, чтобы обеспечить безопасность образовательного процесса. Впрочем, враг постоянно атакует ракетами и совершает артиллерийские обстрелы, и учебные заведения часто становятся мишенями для его снарядов.

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Сколько школ уничтожили оккупанты

Как сообщил министр образования Оксен Лисовой, за время полномасштабной войны российские оккупанты нанесли большой ущерб образовательным объектам в Украине.

Сегодня мы имеем 180 только школ, разрушенных до основания. Более 300 учебных заведений разрушено,

– сказал он.

Еще более 1000 учебных заведений получили повреждения, и лишь дальнейшая экспертиза выяснит, подлежат ли они восстановлению. Лисовой напомнил, что к новому учебному году все учебные заведения должны иметь оборудованное укрытие, на что выделили 1,5 миллиарда гривен.

Треть школ и университетов уже завершили соответствующую работу. 9 тысяч школ из 13 уже готовы принимать учащихся, остальные должны завершить процесс оборудования укрытий к 1 сентября.

Лесной также отметил, что в регионах, приближенных к зоне боевых действий, обучение в целях безопасности будут проводить только онлайн.