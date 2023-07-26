Несмотря на войну, Украина пытается сделать все, чтобы обеспечить безопасность образовательного процесса. Впрочем, враг постоянно атакует ракетами и совершает артиллерийские обстрелы, и учебные заведения часто становятся мишенями для его снарядов.

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Сколько школ уничтожили оккупанты

Как сообщил министр образования Оксен Лисовой, за время полномасштабной войны российские оккупанты нанесли большой ущерб образовательным объектам в Украине.

Сегодня мы имеем 180 только школ, разрушенных до основания. Более 300 учебных заведений разрушено,

– сказал он.

Еще более 1000 учебных заведений получили повреждения, и лишь дальнейшая экспертиза выяснит, подлежат ли они восстановлению. Лисовой напомнил, что к новому учебному году все учебные заведения должны иметь оборудованное укрытие, на что выделили 1,5 миллиарда гривен.

Треть школ и университетов уже завершили соответствующую работу. 9 тысяч школ из 13 уже готовы принимать учащихся, остальные должны завершить процесс оборудования укрытий к 1 сентября.

Лесной также отметил, что в регионах, приближенных к зоне боевых действий, обучение в целях безопасности будут проводить только онлайн.