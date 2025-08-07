Какие цены на обучение в Волынском университете имени Леси Украинки
- Самые дорогие специальности в Волынском университете имени Леси Украинки – "Стоматология" и "Медицина".
- Стоимость обучения на этих специальностях – 46 тысяч гривен в год.
- Самые дешевые специальности – образовательные, в частности "Среднее образование: Естественные науки, Математика, Информатика, Физика и астрономия, Химия". Здесь стоимость обучения – 33,4 тысячи гривен в год.
Самыми дорогими специальностями в Волынском национальном университете имени Леси Украинки в 2025 – 2026 учебном году являются медицинские специальности. В частности, "Стоматология" и "Медицина".
Обучение на них стоит 46 тысяч гривен в год. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Сколько стоит обучение в Волынском национальном университете?
К самым дешевым специальностям относятся образовательные. В частности, "Среднее образование: Естественные науки, Математика, Информатика, Физика и астрономия, Химия" и другие. Год обучения здесь стоит 33,4 тысячи гривен.
Стоимость обучения в вузе в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр, магистр медицинского или фармацевтического направления) в целом такова:
Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 35,8 тысячи гривен;
Среднее образование (Естественные науки) – 33,4 тысячи гривен;
Биология и биохимия – 35,8 тысяч гривен;
Лесное хозяйство – 35,8 тысячи гривен;
Среднее образование (География) – 35,8 тысячи гривен;
География и региональные студии – 35,8 тысячи гривен;
Науки о Земле – 35,8 тысячи гривен;
Геодезия и землеустройство – 35,8 тысячи гривен;
Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг – 38,1 тысячи гривен;
Туризм и рекреация – 38,1 тысячи гривен;
Экономика и международные экономические отношения – 38,1 тысячи гривен;
Учет и налогообложение – 38,1 тысячи гривен;
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 38,1 тысячи гривен;
Менеджмент – 38,1 тысячи гривен;
Маркетинг – 38,1 тысячи гривен;
Торговля – 38,1 тысячи гривен;
Среднее образование (Английский язык и зарубежная литература) – 35,8 тысячи гривен;
Среднее образование (Немецкий язык и зарубежная литература) – 35,8 тысячи гривен;
Филология (Германские языки и литературы (перевод включительно), первая - английский) – 39,4 тысячи гривен;
Филология (Германские языки и литературы (перевод включительно), первая - немецкий) – 35,8 тысячи гривен;
Филология (Романские языки и литературы (перевод включительно), первая - французский) – 35,8 тысячи гривен;
Филология (прикладная лингвистика) – 39,4 тысячи гривен;
Графический дизайн – 39,4 тысячи гривен;
Дизайн костюма – 33,4 тысячи гривен;
Изобразительное искусство и реставрация (визуальные искусства) – 35,8 тысячи гривен;
Музыкальное искусство – 35,8 тысячи гривен;
Перформативные искусства (хореографическое искусство) – 35,8 тысячи гривен;
Культурология и музееведение – 33,4 тысячи гривен;
Среднее образование (Математика) – 33,4 тысячи гривен;
Среднее образование (Информатика) – 33,4 тысячи гривен;
Математика – 33,4 тысячи гривен;
Компьютерные науки – 35,8 тысячи гривен;
Кибербезопасность и защита информации – 35,8 тысячи гривен;
Среднее образование (Физика и астрономия) – 33,4 тысячи гривен;
Физика и астрономия – 33,4 тысячи гривен;
Прикладная физика и наноматериалы – 33,4 тысячи гривен;
Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 33,4 тысячи гривен;
Среднее образование (История и гражданское образование) – 35,8 тысячи гривен;
История и археология – 35,8 тысячи гривен;
Библиотечное, информационное и архивное дело – 35,8 тысячи гривен;
Политология – 35,8 тысячи гривен;
Национальная безопасность – 38,1 тысячи гривен;
Экономика и международные экономические отношения – 39,4 тысячи гривен;
Дошкольное образование – 35,8 тысячи гривен;
Начальное образование – 35,8 тысячи гривен;
Специальное образование (Коррекционная психопедагогика) – 35,8 тысячи гривен;
Социальная работа и консультирование – 35,8 тысячи гривен;
Психология – 38,1 тысячи гривен;
Среднее образование (Физическая культура) – 35,8 тысячи гривен;
Физическая культура и спорт – 35,8 тысячи гривен;
Терапия и реабилитация (Физическая терапия) – 35,8 тысячи гривен;
Терапия и реабилитация (Эрготерапия) – 35,8 тысячи гривен;
Фармация – 39,4 тысячи гривен;
Медицина – 46 тысяч гривен;
Стоматология – 46 тысяч гривен;
Среднее образование (Украинский язык и литература) – 35,8 тысяч гривен;
Среднее образование (Польский язык и литература) – 35,8 тысячи гривен;
Филология (Украинский язык и литература) – 35,8 тысячи гривен;
Филология (Славянские языки и литературы, первый – польский) – 35,8 тысячи гривен;
Журналистика – 38,1 тысячи гривен;
Среднее образование (Химия) – 33,4 тысячи гривен;
Экология – 33,4 тысячи гривен;
Химия – 33,4 тысячи гривен;
Пищевые технологии – 33,4 тысячи гривен;
Право – 39,4 тысячи гривен;
Правоохранительная деятельность – 35,8 тысячи гривен.
Ранее мы информировали, на какие специальности поступающие подали больше всего заявлений в вузы в 2025 году.