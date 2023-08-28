Собираем ребенка в 1 класс: сколько нужно потратить на необходимое для девочки и мальчика

28 августа 2023, 19:54
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Родители первоклассников активно готовят своих учеников в школу. При этом пробуют купить им все необходимое.

Какие средние цены на товары, канцелярию и одежду для девочек и мальчиков, читайте дальше.

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Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс в 2023 году

Так, средние цены на одежду, обувь и украшения такие:

Для девочек

Школьная форма (цена в гривнах):

  • жакет – от 200 до 2 000;
  • штаны – 350 – 2 200;
  • юбка – 120 – 1 200;
  • сарафан – 200 – 1 450;
  • белые рубашки: с длинным рукавом – 290 – 1 000 грн, с коротким – 260 – 933;
  • вышиванка – 350 – 2 000;
  • гольф – 150 – 930;
  • белые колготы – 33 – 155.

Спортивная одежда на урок физкультуры:

  • футболка – 100 – 800;
  • спортивные штаны или леггинсы – 162 – 1690.

Обувь :

  • торжественная обувь – 160 – 2 600;
  • сменная обувь для класса – 200 – 1 800;
  • спортивная обувь – 500 – 2 000;
  • чешки – 150 – 1115.

Белые бантики и резинки для волос – 34 – 500 гривен.

Для мальчиков

Школьная форма (цена в гривнах):

  • пиджак – 289 – 2 216;
  • жилет – 266 – 570;
  • белые рубашки: с длинным рукавом – 250 – 1580, с коротким – 300 – 450;
  • гольф – 109 – 1 452;
  • галстук или бабочка – 38 – 450.

Спортивная одежда для уроков физкультуры:

  • футболка – 90 – 1 657;
  • спортивные штаны – 150 – 2024.

Обувь:

  • спортивная обувь – 400 – 2 000;
  • торжественная обувь – 300 – 2 500;
  • сменная обувь для класса – 100 – 1 843;
  • чешки – 150 – 1115.
Чтобы собрать девочку в школу, родителям придется выложить от 3200 до 22 400 гривен. На сбор мальчика придется потратить от 2400 до 17800 гривен в среднем.
Автор: Марія Волошин