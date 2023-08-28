Собираем ребенка в 1 класс: сколько нужно потратить на необходимое для девочки и мальчика
28 августа 2023, 19:54Читати новину українською
Источник:Окна
Родители первоклассников активно готовят своих учеников в школу. При этом пробуют купить им все необходимое.
Какие средние цены на товары, канцелярию и одежду для девочек и мальчиков, читайте дальше.
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Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс в 2023 году
Так, средние цены на одежду, обувь и украшения такие:
Для девочек
Школьная форма (цена в гривнах):
- жакет – от 200 до 2 000;
- штаны – 350 – 2 200;
- юбка – 120 – 1 200;
- сарафан – 200 – 1 450;
- белые рубашки: с длинным рукавом – 290 – 1 000 грн, с коротким – 260 – 933;
- вышиванка – 350 – 2 000;
- гольф – 150 – 930;
- белые колготы – 33 – 155.
Спортивная одежда на урок физкультуры:
- футболка – 100 – 800;
- спортивные штаны или леггинсы – 162 – 1690.
Обувь :
- торжественная обувь – 160 – 2 600;
- сменная обувь для класса – 200 – 1 800;
- спортивная обувь – 500 – 2 000;
- чешки – 150 – 1115.
Белые бантики и резинки для волос – 34 – 500 гривен.
Для мальчиков
Школьная форма (цена в гривнах):
- пиджак – 289 – 2 216;
- жилет – 266 – 570;
- белые рубашки: с длинным рукавом – 250 – 1580, с коротким – 300 – 450;
- гольф – 109 – 1 452;
- галстук или бабочка – 38 – 450.
Спортивная одежда для уроков физкультуры:
- футболка – 90 – 1 657;
- спортивные штаны – 150 – 2024.
Обувь:
- спортивная обувь – 400 – 2 000;
- торжественная обувь – 300 – 2 500;
- сменная обувь для класса – 100 – 1 843;
- чешки – 150 – 1115.