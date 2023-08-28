Вышиванки, портфели, дневники: топовые товары и стоимость школьной корзины-2023

В преддверии нового учебного года крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka поделился информацией о самых популярных товарах для школы. По состоянию на август 2023 года наибольшим спросом в этой категории пользуется одежда (в частности, вышиванки), а также школьные принадлежности.

По сравнению с 2022-м в этом году сайте онлайн-ритейлера в 7,5 раза чаще покупают вышиванки для парней и в 5 раз чаще – для девушек. Кроме того, увеличился спрос на комплекты верхней одежды, футболки, спортивные костюмы, кроссовки для мальчиков, а также платья, спортивные костюмы и кроссовки для девушек.

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Топовые товары и стоимость школьной корзины-2023

В прошлом году украинские дети часто учились дистанционно или ходили в школу там, где получили временное убежище их семьи. Сейчас ситуация поменялась. За последние полгода в Украине вернулись более 7 миллионов человек. Есть среди них и дети, которые в сентябре снова сядут за парты. И если в прошлом году, по сравнению с довоенным временем, продажи школьных принадлежностей уменьшились более чем на половину, то в 2023 году эти товары возвращаются в топ,

– говорит Евгений Образок, директор по маркетингу Rozetka.

Среди школьных и канцелярских принадлежностей украинцы активно покупают:

дневники;

портфели и папки;

цветную бумагу и картон;

обложки для тетрадей и учебников;

тетради;

альбомы для рисования;

пеналы;

цветные карандаши и т.д.

В 2023 году средняя стоимость школьной корзины на Rozetka составляет 5945 гривен. Дороже всего обойдутся школьные рюкзаки и ранцы, доски и флипчарты и наборы первоклассника. Дешевле всего – обложки для тетрадей и учебников, альбомы для рисования, цветная бумага и картон.