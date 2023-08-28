У порівнянні з 2022-м цьогоріч на сайті онлайн-ритейлера у 7,5 раза частіше купують вишиванки для хлопців і у 5 разів частіше – для дівчат. Крім того, збільшився попит на комплекти верхнього одягу, футболки, спортивні костюми, кросівки для хлопців, а також на сукні, спортивні костюми та кросівки для дівчат.

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Топові товари та вартість шкільного кошика-2023

Минулого року українські діти часто навчалися дистанційно або ходили до школи там, де отримали тимчасовий прихисток їхні родини. Зараз ситуація змінилася. За останні пів року в Україну повернулися понад 7 мільйонів осіб. Є серед них і діти, які у вересні знову сядуть за парти. І якщо торік, у порівнянні з довоєнним часом, продажі шкільного приладдя зменшилися більш ніж на половину, то у 2023 році ці товари повертаються у топ,

– говорить Євген Образок, директор з маркетингу Rozetka.

Серед шкільного та канцелярського приладдя українці найактивніше купують:

щоденники;

портфелі та папки;

кольоровий папір і картон;

обкладинки для зошитів і підручників;

зошити;

альбоми для малювання;

пенали;

кольорові олівці тощо.

У 2023 році середня вартість шкільного кошика на Rozetka становить 5945 гривень. Найдорожче обійдуться шкільні рюкзаки та ранці, дошки та фліпчарти й набори першокласника. Найдешевше – обкладинки для зошитів і підручників, альбоми для малювання, кольоровий папір і картон.