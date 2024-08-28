Сколько стоит собрать ребенка в школу: что купить и какие цены в 2024 году

На следующей неделе в школах Украины стартует новый учебный год. Поэтому родители активно собирают своих детей на учебу.

В частности, покупают все необходимые принадлежности и одежду. Сколько стоит собрать школьника в 2024 году, рассказывает Образование 24.

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Сколько стоит собрать школьника в 2024 году

Стоимость канцелярских принадлежностей отличается – даже в разных регионах цена может быть разной. Также цена зависит от качества товара и его производителя. Сравнить цены можно также с теми, которые предлагают различные онлайн-магазины.

В общем школьнику для обучения нужны:

тетради – от 6 гривен;

дневник – от 30 гривен;

обложки для тетрадей и учебников – от 20-30 гривен за упаковку;

синие ручки – от 10 гривен;

набор цветных карандашей – от 25 гривен;

линейка – от 10 гривен;

альбом для рисования – от 25 гривен;

пенал – от 20 гривен.

Также стоит купить ножницы, простой карандаш, цветную бумагу, картон, пластилин, клей и тому подобное. За это придется отдать еще от 150 гривен. В зависимости от класса ученикам стоит еще приобрести специальные тетради, атласы, контурные карты и тому подобное.

циркуль – от 30 гривен;

цветная бумага – от 49 гривен;

цветной картон – от 55 гривен;

ножницы – от 24 гривен;

атласы и контурные карты – от 95 гривен.

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Одежда – школьная и спортивная форма

Чтобы обновить гардероб на новый учебный год для школьника, родителям придется отдать не менее 800 гривен. Это за обычный комплект одежды. При этом не стоит забывать о сменной одежде и ее корректировке в соответствии с погодой. Стоит помнить и о покупке спортивной формы. Здесь придется заплатить от 500 гривен.

Если в школе есть обязанность новить форму, то придется отдать за нее еще от 1100 гривен. В среднем костюм, две рубашки, обувь стоят 5 – 7 тысяч гривен.

Если родители хотят сэкономить, стоит дождаться скидок. В частности, поискать их на сайтах интернет-магазинов. Также можно не покупать все вещи, в частности, элементы одежды, а постепенно.