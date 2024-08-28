Зокрема, купують усе необхідне приладдя та одяг. Скільки коштує зібрати школяра в 2024 році, розповідає Освіта 24.

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Скільки коштує зібрати школяра в 2024 році

Вартість канцелярського приладдя відрізняється – навіть у різних регіонах ціна може бути різною. Також ціна залежить від якості товару та його виробника. Порівняти ціни можна також з тими, які пропонують різні онлайн-магазини.

Загалом школяреві для навчання потрібні:

зошити – від 6 гривень;

щоденник – від 30 гривень;

обкладинки для зошитів та підручників – від 20-30 гривень за паковання;

сині ручки – від 10 гривень;

набір кольорових олівців – від 25 гривень;

лінійка – від 10 гривень;

альбом для малювання – від 25 гривень;

пенал – від 20 гривень.

Також варто купити ножиці, простий олівець, кольоровий папір, картон, пластилін, клей тощо. За це доведеться віддати ще від 150 гривень. Залежно від класу учням варто ще придбати спеціальні зошити, атласи, контурні карти тощо.

циркуль – від 30 гривень;

кольоровий папір – від 49 гривень;

кольоровий картон – від 55 гривень;

ножиці – від 24 гривень;

атласи та контурні карти – від 95 гривень.

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Одяг – шкільна та спортивна форма

Аби оновити гардероб на новий навчальний рік для школяра, батькам доведеться віддати щонайменше 800 гривень. Це за звичайний комплект одягу. При цьому не варто забувати про змінний одяг та його коригування відповідно до погоди. Варто пам'ятати і про покупку спортивної форми. Тут доведеться заплатити від 500 гривень.

Якщо у школі є обов'язок новити форму, то доведеться віддати за неї ще від 1100 гривень. У середньому костюм, дві сорочки, взуття коштують 5 – 7 тисяч гривень.

Якщо батьки хочуть заощадити, варто дочекатися знижок. Зокрема, пошукати їх на сайтах інтернет-магазинів. Також можна не купувати всі речі, зокрема, елементи одягу, а поступово.