Майбутній учень повинен не лише підготуватися до нового розкладу дня, а й бути морально готовим до ймовірних викликів у час війни та мати все необхідне із собою. Як ефективно зібрати першокласника до школи та що йому купити, розповідає Освіта 24.

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Що мають знати й вміти діти, які йдуть у перший клас

Дитина ще до школи має зрозуміти, що з початком навчання її розпорядок дня зміниться. Також їй доведеться налагоджувати нові соціальні контакти. Так, експерти-освітяни вважають, що учень/учениця вже на початку свого шкільного життя має знати:

повне ім'я та прізвище, імена та професії батьків і бабусь з дідусями;

пори року, назви місяців і днів тижня;

орієнтуватися, який зараз рік, місяць та день тижня;

назви навколишніх предметів (меблі, посуд, тварини, рослини тощо);

назви щонайменше 10 кольорів,

розрізняти в напрямки (право, ліво, низ, верх).

Фахівці також вважають, що перед походом до школи діти повинні вміти потрохи рахувати, читати по складах і писати прості слова.

Також дитина має вміти переодягатися, мити руки, прибирати за собою.

Їй варто пояснити й те, що до школи не можна приносити домашніх тварин, небезпечні предмети та непотрібні для навчання предмети.

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Що купити дитині у школу

Батьки повинні не лише морально підготувати дитину до школи, а й купити їй усе необхідне, зокрема одяг та канцтовари. На сьогодні неможливо уявити життя без ґаджетів, тож дитина повинна мати мобільний телефон, аби бути з батьками на зв’язку. Також комп'ютер чи ноутбук, аби у разі переведення на дистанційну форму навчання продовжувала здобувати освіту.

З канцтоварів варто купити своєму майбутньому школяреві:

зошити в клітинку та лінійку;

щоденник;

обкладинки для підручників, зошитів і щоденника;

пенал;

лінійку;

ручки синього кольору;

звичайні олівці та гумку;

набір для малювання, якщо вже є такий предмет;

папку для зошитів;

безпечні ножиці із закругленими кінцями;

клей, кольоровий картон та папір;

пластилін, дошку для нього, стеки;

Як вибрати шкільну форму

У частині шкіл діє правило носіння шкільної форми. Тож батькам варто на це зважати. Деталі варто дізнатися завчасно у закладі освіти. Якщо форму батьки мають купувати самостійно, а не разом з усіма, то варто придивитися до такого комплекту одягу:

для дівчаток: жакет, спідниця (штани), біла блузка та зручне взуття;

для хлопчиків: піджак, штани, біла святкова й повсякденна сорочки та зручне взуття.

спортивна форма, кросівки і торбинка для них.

Це базовий набір, тож батьки можуть доповнити його жилетами та сарафанами тощо, а також купити ще змінний одяг.

Також важливо обрати для дитини зручний рюкзак.

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Як правильно підготувати дитину до школи

Батькам варто перед школою обговорити з дитиною новий етап у її житті та відповідні правила й обов’язки. Також не варто ставати для дитини педагогом і вчити її всього наперед. При цьому варто пояснити малечі роль учителя та відповідне ставлення до нього.

Напередодні 1 вересня можете навіть влаштувати своїй дитині пробний навчальний день. Зокрема, вчити її звикати до нового розпорядку дня та до того, що доведеться прокидатися вранці і збиратися на уроки. Також розтлумачте дитині елементарні правила поведінки і поясність, що помилки – це не катастрофа.

Можете також напередодні пройтися з дитиною обраним маршрутом до школи. При цьому розтлумачте їй її дії у разі повітряної тривоги по дорозі до закладу освіти (якщо не супроводжуватимете його). Зокрема, покажіть найближчі укриття та поясніть, що у школі у такому разі треба слухати настанови вчителя. Також підготуйте торбинку на випадок екстреної ситуації. Вона має містити індивідуальну інформаційну картку із групою крові, прізвищем, ім'ям та по батькові та контакти батьків, пляшку води, перекус і ліки.