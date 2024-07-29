Сколько стоит год обучения на "Экономике" в вузах Украины

Абитуриенты в Украине активно подают заявления на поступление. В целом они могут подать до 15 заявлений в ЗВО.

Среди десяти самых популярных специальностей, которые в целом выбирают абитуриенты, есть и экономика. Сколько стоит год обучения на экономиста, читайте дальше.

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Сколько надо отдать за год обучения на экономиста

В прошлом году на эту специальность в вузы Украины поступающие подали 16 146 заявлений. Так, молодежь мечтала тогда изучать экономику больше всего в таких ЗВО:

- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (1756 заявлений) – 38,4 тысячи гривен (+4,9%);

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1557 заявлений) – 39,882 тысячи гривен (+14,9%);

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1537 заявлений) – 47 тысячи гривен (0%);

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- Государственный торгово-экономический университет (1028 заявлений) – 42,2 тысячи гривен (+16,9%);

- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (861 заявление) - 53,9 тысячи гривен (+12,5%).

Средняя стоимость получения образования экономиста в этих учебных заведениях – около 44,276 тысячи гривен.

Ранее мы информировали о том, сколько стоит обучение на "Инженерии программного обеспечения" в вузах. Об этом читайте по ссылке.