Серед десяти найпопулярніших спеціальностей, які загалом обирають вступники, є й економіка. Скільки коштує рік навчання на економіста, читайте далі.

Дивіться також Скільки коштує навчання на "Інженерії програмного забезпечення" у вишах

Скільки треба віддати за рік навчання на економіста

Торік на цю спеціальність у виші України вступники подали 16 146 заяв. Так, молодь мріяла тоді вивчати економіку найбільше у таких ЗВО:

• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (1756 заяв) – 38,4 тисячі гривень (+4,9%);

• Львівський національний університет імені Івана Франка (1557 заяв) – 39,882 тисячі гривень (+14,9%);

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1537 заяв) – 47 тисячі гривень (0%);

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

• Державний торговельно-економічний університет (1028 заяв) – 42,2 тисячі гривень (+16,9%);

• Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (861 заява) — 53,9 тисячі гривень (+12,5%).

Середня вартість здобуття освіти економіста у цих закладах освіти – близько 44,276 тисячі гривень.

Раніше ми інформували про те, скільки коштує навчання на "Інженерії програмного забезпечення" у вишах. Про це читайте за посиланням.