Какова средняя цена самого желанного высшего образования в Украине

В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Абитуриенты могут подать в вузы до 15 заявлений на поступление.

Из них до 5 – на бюджет и до 10 – на контракт. Какие цены в этом году на самых популярных специальностях, читайте дальше.

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Сколько стоит получение высшего образования в 2024 году

По подсчетам, средняя стоимость желанного высшего образования в 2024 году составила 42,077 гривен за год обучения.

Как изменилась стоимость высшего образования в этом году

Большинство из самых желанных университетов в 2024 году среди поступающих повысили цены на образование. Например, стоимость обучения для поступающих в Национальном университете "Львовская политехника" в среднем выросла на 5 – 8%.

А Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков) повысил стоимость получения степени бакалавра права более чем на 30% – до 41,35 тысячи гривен за год.

Также на 40,3% – до 44,9 тысячи гривен – выросла стоимость обучения по специальности "Кибербезопасность и защита информации" в Национальном авиационном университете.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова оставили цены на обучение по контракту на уровне 2023 года.