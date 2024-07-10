Цены выросли до 30%: сколько стоит год обучения на юриста

В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Цены на контрактную форму обучения выросли, если сравнивать с прошлым годом.

В частности, на популярных специальностях среди поступающих. Одной из таких является право.

Смотрите также Какие специальности имеют особую поддержку государства

Какова стоимость обучения на юриста в 2024 году

Во время прошлогодней вступительной кампании на специальность "Право" абитуриенты подали почти 51 тысячу заявлений. Учитывая спрос среди абитуриентов, вузы повышать цены на обучение по этой специальности.

В прошлом году получили больше всего заявлений на специальность "Право" такие ЗВО:

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков) получил 3723 заявлений.

Очевидно, такая популярность позволила вузу повысить стоимость получения степени бакалавра права более чем на 30% – до 41,35 тысячи гривен в год;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2555 заявлений) – 52,89 тысячи гривен (+14,2%);

Национальный университет "Одесская юридическая академия" (2464 заявления) – 40,1 тысяча гривен (+21,1%);

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1951 заявление) – 62,8 тысячи гривен (0%);

Национальный университет "Львовская политехника" (1674 заявления) – 38 тысяч гривен (+8,65).

Если обобщить, то средняя стоимость года обучения на специальности "Право" в самых желанных вузах Украины для поступающих 2024 года составляет 47,028 тысячи гривен За год цены выросли до 30%.