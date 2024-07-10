Зокрема, на популярних спеціальностях серед вступників. Однією з таких є право.

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Яка вартість навчання на юриста у 2024 році

Під час торішньої вступної кампанії на спеціальність "Право" вступники подали майже 51 тисячу заяв. Зважаючи на попит серед абітурієнтів, виші підвищувати ціни на навчання за цією спеціальністю.

Торік отримали найбільше заяв на спеціальність "Право" такі ЗВО:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків) отримав 3723 заяв.

Вочевидь, така популярність дозволила вишу підвищити вартість здобуття ступеня бакалавра права більш ніж на 30% – до 41,35 тисячі гривень за рік;

Львівський національний університет імені Івана Франка (2555 заяв) – 52,89 тисячі гривень (+14,2%);

Національний університет "Одеська юридична академія" (2464 заяви) – 40,1 тисяча гривень (+21,1%);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1951 заява) – 62,8 тисячі гривень (0%);

Національний університет "Львівська політехніка" (1674 заяви) – 38 тисяч гривень (+8,65).

Якщо узагальнити, то середня вартість року навчання на спеціальності "Право" у найбажаніших вишах України для вступників 2024 року становить 47,028 тисячі гривень За рік ціни зросли до 30%.