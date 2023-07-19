Талантливые и трудолюбивые: сколько учеников за границей успевают учиться в украинских школах

Из-за войны миллионы украинских граждан были вынуждены уехать в другие страны. Почти все наши дети пошли в местные школы, но многим удается параллельно учиться в украинских школах.

14 июля в Варшаве прошла Международная образовательная конференция благодарности. Во время мероприятия удалось опросить почти 7 тысяч украинских родителей и опекунов, проживающих в 11 странах ЕС и Великобритании.

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Дети успевают учиться на две страны

Как показал опрос, в местные школы за границей уже пошли 91,4% украинских детей. Из них 63% успевают параллельно обучаться и в украинских школах.

Более 70% учащихся в следующем учебном году продолжат обучаться за границей.

Кроме безопасности, одним из главных факторов выбора в пользу европейского образования стала также меньшая загруженность детей. К примеру, ученики 11 классов в Польше имеют только 7 предметов, в украинских школах их 12.

Кроме того, основная учеба проходит в школе, и большинство детей либо вообще не тратят время на домашние задания, либо это занимает только час. Более 40% родителей рассказали, что на выполнение домашних заданий в украинских школах детям нужно было от 2 до 5 часов.