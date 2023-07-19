14 липня у Варшаві відбулася Міжнародна освітня конференція подяки. Під час заходу вдалося опитати майже 7 тисяч українських батьків та опікунів, які наразі проживають в 11 країнах ЄС та Великій Британії.

Читайте також Навчання майбутнього: де в Україні школярі можуть здобути білінгвальну освіту

Діти встигають вчитися на дві країни

Як показало опитування, у місцеві школи за кордоном вже пішли 91,4% українських дітей. З них 63% встигають паралельно навчатися і в українських школах.

Понад 70% учнів наступного навчального року продовжать навчатися за кордоном.

Окрім безпеки одним з головних факторів вибору на користь європейської освіти стала також менша завантаженість дітей. Наприклад, учні 11 класів у Польщі мають лише 7 предметів, в українських школах їх 12.

Окрім того, основне навчання відбувається в школі, і більшість дітей або взагалі не витрачають час на домашні завдання, або це займає лише годину. Натомість понад 40% батьків розповіли, що на виконання домашніх завдань в українських школах дітям потрібно було від 2 до 5 годин.