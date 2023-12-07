Сколько времени украинские школьники тратят на домашние задания

Ученики в Украине тратят больше времени на домашние задания по сравнению со своими сверстниками из Грузии, Молдовы, Болгарии, Эстонии, Польши и Словакии.

Такие результаты показали данные Национальный отчет PISA-2022. Его на днях обнародовал УЦОКО.

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Сколько времени украинские ученики тратят на домашние задания

Так, только 32% 15-летних украинских подростков, которые и участвовали в вышеупомянутом исследовании, тратят на выполнение домашнего задания по математике менее получаса в день. Еще 33% подростков выделяют на это не больше одного часа.

23% школьников выполняют домашнее задание в течение 1 – 2 часов в день. Еще 13% уделяют внимание этой задаче более 2 часов.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Что интересно, согласно результатам исследования, ученики, которые тратят на домашнее задание менее получаса в день или более двух часов, имеют худшие результаты и баллы по этому предмету.

При этом продолжительность выполнения задач влияет и на успешность учащегося: более слабые тратят больше времени.

К слову, больше всего времени, кроме Украины, тратят еще ученики в Грузии. В Словакии же 67% учеников тратят на подготовку домашних заданий не более получаса в день, в Польше и Эстонии таких учеников – 54 и 52% соответственно.

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