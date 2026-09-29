"Сквозняк", "форточка", "отопление": какие слова часто употребляют неправильно осенью

Пока мы достаем теплые свитера, одеяла и проверяем, скоро ли начнут греть батареи, самое время освежить осеннюю лексику. Ведь вместе с холодом в нашу речь часто возвращаются "сквозняк", "форточка", "отопление" и другие уже привычные русизмы.

И осенью таких "бытовых" слов накапливается немало. Поэтому рассказываем, как их сказать на украинском языке.

Не "сквозняк" и не "форточка" – как говорить на украинском с наступлением холодов

Осень окрашивает деревья в золотые тона, приносит утреннюю прохладу и напоминает, что время доставать теплые вещи. Вместе с ней возвращаются и привычные бытовые заботы: как проветрить комнату, не впустив холод, чем укутаться и как не замерзнуть по дороге на работу. А заодно – слова, которые мы нередко употребляем на русском, даже не задумываясь, что в украинском есть свои эквиваленты.

Осенью таких бытовых слов накапливается немало: мы говорим о погоде, теплой одежде, отоплении и домашних хлопотах. И порой даже не замечаем, как в наш язык проскакивают русизмы. Расскажем, какие украинские эквиваленты стоит вспомнить. Начнем с самых распространенных:

сквозняк → протяг. Так называют поток воздуха, проходящий через помещение, например, когда открыты окна или двери, расположенные напротив друг друга. Поэтому можно сказать: "Не сиди на протязі", "У кімнаті протяг".

Обратите внимание! В украинском языке выражение "на протязі" иногда ошибочно употребляют в значении "промежуток времени" из-за калькирования с русского языка. Но правильно на украинском говорить "протягом" или "упродовж".

Почему говорить "на протязі" о времени – ошибка: смотрите видео от Виктора Дяченко

форточка → кватирка,

подоконник → підвіконня,

обогреватель → обігрівач,

утеплитель → утеплювач,

отоплєніє → опалення.

А теперь – о холоде, одежде и домашнем уюте

Когда температура падает, достаем из шкафов теплые вещи, включаем отопление и ищем, чем согреться. И здесь тоже есть слова, которые стоит заменить

свитер → светр;

ветровка → вітрівка;

варежки → рукавиці;

перчатки → рукавички;

сапоги → чоботи;

стельки → устілки;

зонт → парасоля;

дождевик → дощовик.

И немного о погоде:

слякоть → сльота;

грязь – грязюка, бруд, багнюка ( в зависимости от контекста). В то же время в украинском языке слово " "грязи" имеет другое значение ";

лужа → калюжа;

изморось → мряка , мжичка ;

пасмурно → похмуро, хмарно.

И напоследок – о самочувствии. Осенью часто говорят, что кого-то "продуло" или что он "замерз" и нужно "согреться". На украинском языке естественно будет звучать: "мене протягло", "я змерз", "треба зігрітися".

Поэтому холодный сезон – прекрасная возможность не только утеплиться, но и освежить свой украинский язык. Ведь иногда достаточно заменить несколько привычных слов – и обычный осенний разговор уже звучит совершенно по-украински.