4 интересных украинских слова: вы могли их слышать, но не понимать, что они означают

Немало слов из украинских словарей мы с течением времени забыли. Однако, заботясь о своем языке, время возвращать их в разговорную речь.

Подборку украинских слов, значение которых вы не знали, а может и не слышали, предлагаем со ссылкой на популяризатора Рами Аль Шаера.

Вы слышали эти слова?

Читая, ради любопытства, украинские словари, чтобы углубить собственные знания, можно встретить слова, которые сейчас не употребляют в разговорной речи или почти забыли. Только можно встретить в художественной литературе и значение не может быть не понятно даже из контекста.

Популяризатор языка, музыкант Рами Айманович Аль Шаер предлагает очередную подборку украинских слов, которые поразили его.

Не все они исконно украинские, некоторые заимствованные, но подверглись своей неповтоной трансформации и звучания.

Поэтому, знакомы ли вам эти слова:

Хабаль – любовник или развратник, гуляка.

Ти знаєш, що відколи я стала курвою, то до мене дзвонять у вікна всі хабалі, я тобі більше не жінка, такої жінки тобі не треба. (Василий Стефаник).

Шафарня – сундук, кладовая, место для хранения вещей.

У неділю по обіді Жменяк сидів на шафарні, палив люльку і приглядався, як син його Михайло натирав до лиску лаковані халяви чобіт.(Михаил Томчаний).

Поступ – прогресс, манера походки, или – развитие.

– Невже ви не вірите в людство, в поступ, в культуру? ( Юрий Смолич).

Юрий Смолич). Тиха, беззвучна, легким поступом кішки, поволі пливла над Поліссям ніч. (Василий Козаченко).

Оказія – странный случай или чрезвычайное событие, приключение и даже – торжественное событие, праздник.

Люди ... поховались поміж деревом і дожидали – що воно справді за оказія, що так рано велено невід закидати. (Панас Мирный).

Знаете эти слова: смотрите видео

Теперь немного о происхождении слов, оно тоже интересно для языковедов

Слово "хабаль" очевидно, связано с праславянским xabati – "портить". В украинском языке есть однокоренное – "охабити" или русское – похабить.

Шафарня – заимствованное, через польское посредничество из немецкого языка. Schaff – "бочка; [шкаф]" происходит от schaffen – "творить".

А слово "поступ", вообще многозначное: это и ход, и прогресс, и шаг, и прогресс, и успех, и развитие в делах. "Поступ" в значении – прогресс, было запрещено советами, как и ряд других слов.

Слово "оказия" заимствование из польского языка. Впрочем, оно есть и в других славянских языках: на польском – okazja, чешском – okaze, словацком – okа́zia, болгарском – оказио́н, на словенском – okazija. А в основе слово из латыни – occāsiō, что означает – "возможность".

Вот такие изменения из заимствований, а сегодня что-то забытое и почти тайное. Время возвращать старое, почему нет?