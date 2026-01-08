- Дословный перевод – приманка для гнева, сообщили на сайте словаря.
- Это словосочетание означает онлайн-контент, созданный, чтобы вызвать возмущение и агрессию у пользователей соцсетей, чтобы увеличить просмотры, клики и взаимодействие с сообщением или страницей.
- Впервые "rage bait" использовали в интернете еще в 2002 году, чтобы обозначить определенную реакцию водителя на мигание фарами другого водителя, просящего его пропустить.
- Впоследствии это слово стало сленговым. Его начали употреблять для описания вирусных твитов, часто с целью критики целых сетей контента.
Онлайн-словарь неологизмов и сленга современного языка "Мислово" назвал слово 2025 года в Украине. Также объявили и антислово.
Словом года в нашем государстве стали "переговоры". Об этом говорится на сайте словаря, информирует 24 Канал.
Что известно о слове 2025 года в Украине?
Самый высокий интерес у общества слово вызвало в середине мая. Тогда состоялись первые с 2022 года прямые переговоры украинской и российской делегаций.
В словаре также отметили, что параллельно со словом "переговори" употребляется исконно украинское "переговори". Однако первое слово значительно преобладает в речи как наследие советской лексикографии.
Другими важными словами года стали:
Мидас – название операции НАБУ и САП по разоблачению коррупции в "Энергоатоме".
Картонки – из-за протестов июля – августа против ограничения независимости НАБУ и САП.
Килзона – зона поражения на линии фронта, которая постоянно расширяется из-за развития беспилотных технологий.
Инфильтрация - тактика просачивания небольшими группами пехоты сквозь линию боевого соприкосновения, которая стала основной тактикой россиян в 2025 году.
НРК – наземные роботизированные комплексы, которые начали массово использовать для эвакуации раненых и в штурмовых действиях.
Справедливость – в частности в таких выражениях: "справедливый мир" и "справедливая мобилизация".
Истощение – из-за войны на истощение, в которую переросла российско-украинская война.
Ложь – в "Мислово" описывают его как неотъемлемую часть (пост)советской управленческой культуры, которая имеет особенно трагические последствия на линии фронта.
Don't push the horses – фраза боксера Александра Усика после второй победы над британцем Даниэлем Дюбуа.
Какое слово выбрали антисловом года?
в 2025 году словарь также выделил антислово (антифразу). Им стала фраза "приду за каждым". Ее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко использовал в заметке 12 декабря. Тогда он отрицал слухи о своей отставке, распространившиеся в телеграмм-каналах.
В 2024 году словом года была "бусификация".
