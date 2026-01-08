  • Дословный перевод – приманка для гнева, сообщили на сайте словаря.
  • Это словосочетание означает онлайн-контент, созданный, чтобы вызвать возмущение и агрессию у пользователей соцсетей, чтобы увеличить просмотры, клики и взаимодействие с сообщением или страницей.
  • Впервые "rage bait" использовали в интернете еще в 2002 году, чтобы обозначить определенную реакцию водителя на мигание фарами другого водителя, просящего его пропустить.
  • Впоследствии это слово стало сленговым. Его начали употреблять для описания вирусных твитов, часто с целью критики целых сетей контента.