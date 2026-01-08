Онлайн-словарь неологизмов и сленга современного языка "Мислово" назвал слово 2025 года в Украине. Также объявили и антислово.

Словом года в нашем государстве стали "переговоры". Об этом говорится на сайте словаря, информирует 24 Канал.

Что известно о слове 2025 года в Украине?

Самый высокий интерес у общества слово вызвало в середине мая. Тогда состоялись первые с 2022 года прямые переговоры украинской и российской делегаций.

В словаре также отметили, что параллельно со словом "переговори" употребляется исконно украинское "переговори". Однако первое слово значительно преобладает в речи как наследие советской лексикографии.

Другими важными словами года стали:

Мидас – название операции НАБУ и САП по разоблачению коррупции в "Энергоатоме".

Картонки – из-за протестов июля – августа против ограничения независимости НАБУ и САП.

Килзона – зона поражения на линии фронта, которая постоянно расширяется из-за развития беспилотных технологий.

Инфильтрация - тактика просачивания небольшими группами пехоты сквозь линию боевого соприкосновения, которая стала основной тактикой россиян в 2025 году.

НРК – наземные роботизированные комплексы, которые начали массово использовать для эвакуации раненых и в штурмовых действиях.

Справедливость – в частности в таких выражениях: "справедливый мир" и "справедливая мобилизация".

Истощение – из-за войны на истощение, в которую переросла российско-украинская война.

Ложь – в "Мислово" описывают его как неотъемлемую часть (пост)советской управленческой культуры, которая имеет особенно трагические последствия на линии фронта.

Don't push the horses – фраза боксера Александра Усика после второй победы над британцем Даниэлем Дюбуа.

Какое слово выбрали антисловом года?

в 2025 году словарь также выделил антислово (антифразу). Им стала фраза "приду за каждым". Ее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко использовал в заметке 12 декабря. Тогда он отрицал слухи о своей отставке, распространившиеся в телеграмм-каналах.

В 2024 году словом года была "бусификация".

