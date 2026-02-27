Слово "нарікати" приобретает популярность: вы точно не знаете все его значения
- Глагол "нарікати" имеет несколько значений: давать имя, выражать недовольство и упрекать кого-то.
- Семантические оттенки речи помогают уточнить мысль и придают словам дополнительные смысловые, эмоциональные или стилистические нюансы.
Чтобы понять, иногда неожиданные, значения целого ряда слов, которые являются многозначными, стоит узнать их происхождение. Об одном из таких слов мы расскажем далее.
Сколько значений имеет глагол "нарікати", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Что означает слово – нарікати?
Украинский язык отличается богатством семантических оттенков, в частности в глаголах. Одним из интересных в семантическом плане является глагол "нарікати", который в современной речи функционирует в нескольких значениях, которые можно встретить в литературе, речи и современных публичных выступлениях.
Словари нам дают такие определения слова:
- в значении – давать имя, называть кого-то: "– Село своє нарекли [турбаївці] Чаплинкою на пам'ять про тих чаплів [чапель], що першими зустрілися їм у степу". (Олесь Гончар).
- в значении – выражать недовольство, жаловаться на что-то (не сетуй на судьбу):"Невістка нарікала на дорожнечу, що зростає з дня на день". (Осип Маковей).
- в значении – упрекать кого-то, упрекать: "Не вспів отець і мати за молодого сина подружжя поняти, – а зараз стане [син] хлібом-сіллю нарікати." (Словарь Бориса Гринченко).
Что такое семантические оттенки языка?
Семантические оттенки – это едва заметные различия в значении слов, имеющих похожий основной смысл (синонимы), которые передают дополнительные смысловые, эмоциональные или стилистические нюансы. Они помогают уточнить мысль, сделать речь более точной или выразительной, часто зависят от контекста или употребления в прямом/переносном значении.
Этимологически глагол "нарікати" связан со словом "ректи" ("говорить", "называть"). У Этимологическом словаре украинского языка отмечается, что оно образовано с помощью префикса на- и корня -рик- (от праславянского rěk- / rek- – "говорить").
Первоначальное значение - "назвать, дать имя, провозгласить". Со временем развилось переносное значение – "говорить о чем-то с упреком", а дальше – "жаловаться". Итак, второе значение возникло на основе семантического расширения: "высказывать что-то вслух" → "выражать недовольство".
Интересно! От этого слова и возникли другие известные слова – наречений / наречена, то есть "названный" – тот, кого назвали мужем или женой, что также связано с обрядовой традицией.
В современном информационном пространстве "нарікати" можно услышать в мотивационных речах, советах психологов, наставлениях священников – "Не сетуйте на жизнь". "Не сетуйте на Бога".
Кроме того, согласитесь, если вы замените "называть" на "нарікати" – это звучит торжественнее – "Мы нарекли дочь Полиной!".
Слово активно функционирует в разных стилях речи – от торжественно-книжного до разговорного. Оно демонстрирует, как в пределах одного глагола могут сочетаться древние ритуальные смыслы и повседневные эмоциональные оттенки.