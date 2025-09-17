Есть ли "шустрый" в украинском языке и каким словом его можно заменить
- Слово "шустрый" имеет праславянское происхождение и используется в украинском языке, означая скорость и энергичность.
- Синонимы к слову "шустрый" включают: подвижный, резвый, проворный, шустрый, ловкий, проворный, шустрый, верткий.
Сложилась такая ситуация, что нам порой определенные слова кажутся русизмами, хотя на самом деле таковыми не являются. И словари украинского языка это доказывают.
Есть ли в украинском языке слово "шустрый", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения репетиторки по языку @repetytorka.anna.
Смотрите также Может вы не в курсе – но вы знаете немецкий язык и говорите на нем каждый день
Есть ли у нас слово "шустрый"?
Если у вас возникали сомнения относительно слова "шустрый" – украинское оно или русское и стоит ли его использовать, то мы объясним. Как ранее рассказывали об интересном слово – "варят".
Слово праславянского происхождения šustrъ(jь), поэтому присутствует в обоих языках. А значит, украинские словари его содержат.
Что означает "шустрый"?
Слово можно использовать к животному, человека, птицы и даже транспортного средства – который быстро бежит, летит, плывет, едет, способен что-то делать. Если говорим о человеке, то о таком, что полна жизненной силы, энергии, способной быстро двигаться.
Чаще всего "шустрый" говорят на непоседливого ребенка, который куда-то бежит и спешит.
Это замечательное имя для домашнего любимца – Шустрик.
А если не слышали в таком варианте, то точно в каком-то из синонимов к этому слову:
- рухливий,
- жвавий,
- моторний,
- спритний,
- меткий,
- проворний,
- прудкий,
- верткий,
- в'юнкий,
- повороткий,
- вертливий.
Есть ли слово "шустрый": смотрите видео
А производным от "шустрый", является слово – "шуснути", то есть быстро скользнуть или шмыгнуть.
Ресурс "Горох" приводит еще одно похожее слово – чустрий. Но им обозначают бодрого, здорового человека – "мой сын уже чустрий (то есть – здоровый)".
Это слово часто используют в художественной литературе:
- Здивовані дядьки, тітки, хлопці й дівчата бігли назустріч. Попереду вискочила прудконога малеча, шустра й рожевощока (Иван Цюпа);
- Щастя розікрали ті, що були, як змії, спритні, шустрі (Турчинський Юлий);
- З глибини невода вибігали шустрі щуки, кидались на берег, підплигували і з розгону врізувались у стіну сіті (Олекса Десняк).
Поэтому смело используйте это интересное слово и синонимы к нему. Говорите на украинском!